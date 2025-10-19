Hamas odbacuje tvrdnju SAD-a o kršenju primirja, optužbe naziva izraelskom propagandom

U saopštenju u nedjelju, Hamas je izjavio da odbacuje optužbe koje je iznio američki State Department i kategorički negira tvrdnje usmjerene protiv grupe u vezi s "neposrednim napadom" ili "kršenjem sporazuma o primirju".

Pokret otpora naglasio je da se ove lažne tvrdnje "u potpunosti slažu s obmanjujućom izraelskom propagandom i pružaju pokriće za nastavak organiziranih zločina i agresije okupacije protiv našeg naroda".

Američki State Department je u subotu izdao saopštenje u kojem tvrdi da je "obavjestio zemlje garante mirovnog sporazuma u Gazi o vjerodostojnim izvještajima koji ukazuju na neposredno kršenje prekida vatre od strane Hamasa protiv naroda Gaze" i da bi "ovaj planirani napad na palestinske civile predstavljao direktno i teško kršenje sporazuma o prekidu vatre".

Hamas je rekao da stvarnost na terenu govori drugačiju priču, naglašavajući da su izraelske okupacijske vlasti uspostavile, opremile i finansirale kriminalne grupe odgovorne za ubistva, otmice, krađu vozila humanitarne pomoći i pljačke usmjerene protiv Palestinaca.

Pokret je dalje napomenuo da je izraelski režim javno priznao ove zločine putem medijskih izvještaja i video dokaza, podcrtavajući ulogu okupacije u podsticanju haosa i podrivanju sigurnosti Gaze.

Policijske snage u Gazi, uz podršku široke zajednice i naroda, ispunjavaju svoju nacionalnu odgovornost da se bore protiv ovih bandi i pozivaju ih na odgovornost putem pravnih postupaka, s ciljem zaštite građana i zaštite i javne i privatne imovine, dodao je Hamas.

„Pokret poziva američku administraciju da prestane ponavljati obmanjujuću naraciju o okupaciji i da se umjesto toga fokusira na suzbijanje ponovljenih kršenja sporazuma o prekidu vatre, među kojima je prije svega podrška ovim bandama i pružanje sigurnih utočišta u područjima pod svojom kontrolom“, izjavio je Hamas.

U međuvremenu, Ured za medije vlade Gaze izvijestio je u subotu da je dokumentirao 47 izraelskih kršenja prekida vatre, što je rezultiralo sa 38 smrtnih slučajeva i 143 ranjenih Palestinaca od stupanja na snagu sporazuma.

Izraelske akcije su opisane kao „flagrantna i jasna kršenja odluke o prekidu vatre i pravila međunarodnog humanitarnog prava“.

Prema uredu, izraelske snage u Gazi direktno su ciljale i bombardirale civile, što odražava „kontinuirani agresivni pristup režima uprkos proglašenju prekida vatre“.

Hamas je također kritizirao Izrael zbog nepoštivanja primirja opstruirajući napore za ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah između Gaze i Egipta, što je korak neophodan za povećanje humanitarne pomoći i omogućavanje Palestincima da putuju u inostranstvo.

U nedavnim video snimcima koje je potvrdio Sky News, vide se izraelske snage kako snabdijevaju oružjem, gorivom, vodom i hranom anti-Hamas terorističke milicije u Gazi.

Istraga je dokumentirala konvoje koji se kreću s teritorije pod kontrolom Izraela u blizini prijelaza Erez do područja pod kontrolom milicija, uključujući sjedište takozvane "Narodne armije", koju predvodi Ashraf al-Mansi.

Ni Izrael ni milicije nisu odgovorili na zahtjeve Sky Newsa za komentar.

Dokazi ukazuju na to da Izrael nastavlja pomagati terorističke milicije koje se protive Hamasu dok ta grupa otpora radi na uspostavljanju reda, što naglašava stalnu ulogu okupacionog režima u destabilizaciji Gaze.