Netanyahu kaže da će granični prijelaz Rafah ostati zatvoren do daljnjeg

U saopštenju objavljenom u subotu, Netanyahuov ured naglasio je da ponovno otvaranje graničnog prijelaza Rafah ovisi o tome hoće li Hamas ispuniti svoje obaveze prema sporazumu o prekidu vatre, uključujući povratak svih mrtvih zarobljenika i provedbu dogovorenog okvira.

S druge strane, palestinska ambasada u Egiptu naznačila je da će se granični prijelaz Rafah ponovo otvoriti u ponedjeljak, što će ljudima omogućiti povratak u Gazu.

Međutim, ambasada je napomenula da će prelaz i dalje biti zatvoren za osobe koje žele napustiti opkoljenu teritoriju.

Izrael je zatvorio sve granične prelaze, blokirajući ulaz humanitarne pomoći i dodatno produbljujući već tešku humanitarnu krizu u Gazi od 2. marta, kada je režim prekršio prethodni sporazum o prekidu vatre s Hamasom.

Prekid vatre, posredovan od strane SAD-a, stupio je na snagu prošle sedmice. Očekivalo se da će isporuke pomoći početi 12. oktobra, kada se prelaz Rafa s Egiptom ponovo otvori prema uslovima primirja.

Izrael je u utorak iskoristio priliku da pojača kontrolu nad Gazom kršeći uslove primirja, koristeći kašnjenja u povratku tijela zarobljenika kao opravdanje za držanje prelaza Rafa zatvorenim i prepolovljavanje protoka humanitarne pomoći u opkoljenu teritoriju.

Hamas je već ispunio svoj dio puštajući svih 20 preostalih živih izraelskih zarobljenika i 11 mrtvih izraelskih zarobljenika.

Grupa Hamas je saopštila da joj je potrebna teška mehanizacija i oprema za iskopavanje kako bi se pronašla preostala tijela ispod ruševina.

Hamas je u subotu navečer potvrdio da će večeras predati posmrtne ostatke još dva izraelska zarobljenika u skladu sa sporazumom o prekidu vatre.