Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 7. oktobra 2023. godine započeo je koordinirani napad palestinskih snaga otpora na izraelske vojne položaje oko Pojasa Gaze; napad koji je potpuno promijenio sigurnosne jednačine režima.

U ovoj operaciji, više od 250 Izraelaca, uključujući vojnike, oficire i doseljenike, zarobljeno je - događaj čije sigurnosne posljedice Tel Aviv još uvijek nije stavio pod kontrolu.

Prema Al-Arabi Al-Jadeedu, u protekle dvije godine, vojne jedinice otpora, uključujući brigade Qassam i Jerusalemske brigade, uspjele su sakriti zatvorenike od izraelske vojske i sigurno ih transportovati čak i usred najintenzivnijih kopnenih napada, koristeći sofisticirane sigurnosne taktike i gvozdenu disciplinu.

Jedinice Sjena i Mirage; dva sigurnosna stuba otpora

Izvori s terena naglašavaju da su tokom bitke u Gazi dvije specijalne jedinice odigrale odlučujuću ulogu u stabilnosti otpora: Jedinica Sjena brigada Qassam i Jedinica Mirage Jerusalemskih brigada.

Ove dvije jedinice bile su direktno odgovorne za zaštitu, održavanje i transport zatvorenika. Uprkos desetinama izraelskih kopnenih i zračnih operacija, samo u dva slučaja - u Shaburahu, Rafahu i logoru Nussirat - IDF je uspio postići ograničene rezultate.

Obavještajni izvori u Tel Avivu također su priznali da je otpor uspio zbuniti i osakatiti izraelski obavještajni sistem korištenjem mreže tunela, decentralizirane komandne strukture i visokog nivoa tajnosti.

Jedinica Sjena; iskustvo ukorijenjeno u ratnim zarobljenicima

Jedinica Sjena osnovana je godinama prije nedavnog rata, 2006. godine, nakon iskustva zarobljeništva Gilada Shalita. Njen cilj je bio stvoriti profesionalnu strukturu za zaštitu i skrivanje zatvorenika. Bassem Issa, bivši komandant Brigade Gaze u Brigadama Qassam, koji je ubijen u ratu 2021. godine, bio je jedan od glavnih osnivača Jedinice. Igrao je ključnu ulogu u skrivanju Shalita; u misiji koja je trajala pet godina i pet mjeseci i na kraju završila oslobađanjem 1.027 palestinskih zatvorenika u zamjenu za predaju Shalita.

U trenutnom ratu, Jedinica Sjena odigrala je ključnu ulogu u tri sporazuma o razmjeni zatvorenika, a prema palestinskim izvorima, ukupno 3.985 palestinskih zatvorenika je oslobođeno; uključujući 486 osuđenih na doživotni zatvor i 319 s teškim kaznama.

Jedinica Mirage; tajna jedinica u strukturi Islamskog džihada

Uz Jedinicu Sjena, Jedinica Mirage u Jerusalemskim brigadama poznata je kao jedna od najtajnijih i najkohezivnijih jedinica otpora. Misija ove jedinice je upravljanje slučajevima izraelskih zatvorenika i nestalih osoba; misija koja zahtijeva visoku preciznost i koordinaciju između sigurnosnog i političkog sektora otpora.

Članovi ove jedinice prvi put su viđeni u novembru 2023. tokom sporazuma o humanitarnoj razmjeni zatvorenika, a njihovo prisustvo postalo je istaknutije u sporazumu iz Dohe u januaru 2025. Svojom višeslojnom strukturom i direktnom vezom s pregovaračkim timovima, ova jedinica je odigrala ključnu ulogu u unapređenju slučaja razmjene zatvorenika.

Rat izvan terena; superiornost Otpora u informacionoj bitci

Dvije godine nakon početka bitke, Tel Aviv još uvijek nije uspio identificirati lokaciju, rutu transfera ili strukturu pritvora zatvorenika.

Analitičari smatraju da je palestinski otpor, oslanjajući se na lokalno sigurnosno znanje, terensko iskustvo i organizacijsku koheziju, uspio pretvoriti jednu od najsloženijih informacijskih bitaka našeg vremena u svoju vlastitu.

Dok izraelska vojska, koristeći najnoviju obavještajnu opremu i izviđačke dronove, još uvijek pokušava pronaći tijela zatvorenika, stvarnost na terenu pokazuje da su domišljatost i disciplina Otpora, barem za sada, nadmašile izraelsku tehnološku moć.