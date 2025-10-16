Iran upozorava na cionistički ekspanzionizam i izraelsko oružje za masovno uništenje nakon prekida vatre u Gazi

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je da uprkos krhkom prekidu vatre u Gazi, cionistički ekspanzionizam i izraelsko posjedovanje oružja za masovno uništenje ostaju ključni izvori nestabilnosti i nesigurnosti u regiji.

U bilješci pod naslovom „Pokret nesvrstanih u promjenjivom globalnom pejzažu: Razmišljanja uoči samita u Kampali“, Araghchi je ponovio iranske „principijelne i dosljedne“ stavove, uključujući „nepokolebljivu podršku palestinskom pitanju i otvoreno protivljenje prisilnim sankcijama koje krše suverenitet država“.

Araghchi je ukazao na „krhku priliku za mir“ nakon prekida vatre u Gazi, uz posredovanje SAD-a, nakon „genocidne kampanje“ u kojoj je ubijeno preko 67.000 Palestinaca.

On je „cionistički ekspanzionizam, u kombinaciji s izraelskim posjedovanjem oružja za masovno uništenje“, identificirao kao glavni izvor regionalne nestabilnosti i nesigurnosti.

Araghchi je u Kampali, gdje je 15. i 16. oktobra održan 19. srednjoročni ministarski sastanak Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih, kojim je predsjedavala Uganda.

Ministar vanjskih poslova iznio je iransku viziju za pravedniji, multipolarni svijet i naglasio važnost jačanja solidarnosti među zemljama u razvoju.

„Za Iran, ovaj pokret jača naš glas za pravdu, pravičnost i globalne institucionalne reforme“, napisao je Araghchi, izražavajući nadu da će samit ojačati praktičnu solidarnost zasnovanu na zajedničkim interesima i izazovima.

„Iran je snažno posvećen izgradnji istinski multipolarnog svjetskog poretka; sistema u kojem je prosperitet pravedno raspoređen, agresija sistematski obuzdana, a suverenitet uspostavljen kao temelj međunarodnih odnosa na globalnom nivou“, podvukao je.

Opisao je Pokret nesvrstanih kao „živi simbol temeljnih principa nacionalnog suvereniteta i principijelnog otpora hegemonističkim strukturama“, što je u skladu s iranskom vanjskom politikom zasnovanom na dostojanstvu i solidarnosti s globalnim Jugom.

Araghchi je rekao da se iranska podrška Pokretu nesvrstanih produbila nakon Islamske revolucije 1979. godine, a revolucionarni etos zemlje odjekuje antiimperijalističkim i nezavisnim idealima pokreta.

Iran je od tada igrao „aktivnu i odlučujuću ulogu“, uključujući i domaćinstvo Teheranskog samita 2012. godine, koji je bio posvećen unapređenju ozbiljnih pregovora o nuklearnom razoružanju, Palestini i kolektivnom otporu unilateralizmu, napisao je dalje.

Na drugim mjestima u svojoj bilješci, Araghchi je sankcije okarakterizirao kao "ekonomski terorizam" koji je ograničio razvoj globalnog juga, ali je također potaknuo otpornost jačanjem saradnje Jug-Jug.

Istakao je nove strukture poput grupe BRICS kao izazivače zapadnoj hegemoniji.

"U ovom složenom okruženju, moralni autoritet Pokreta nesvrstanih, zasnovan na antihegemonističkim principima, pruža priliku za snažnu i koordiniranu kolektivnu odbranu", dodao je.

Araghchi je rekao da izdržljivost pokreta proizlazi iz njegovog predstavljanja demografske i moralne većine svijeta, pružajući demokratsku protutežu ekskluzivnim grupama poput G7.

Ministar je naglasio da Iran na sastanak u Kampali dolazi s "iskrenom predanošću konstruktivnom multilateralizmu", ciljajući na opipljive rezultate koji poboljšavaju kapacitete globalnog juga, bez "nerealnih obećanja o promjeni paradigme".