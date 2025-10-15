Aragchi: Trump ne može biti čovjek mira dok izaziva beskrajne ratove

U objavi na X u ponedjeljak, Abbas Araghchi rekao je da je Trumpova nedavna tvrdnja da je Iran bio "sedmicama udaljen" od razvoja nuklearnog oružja prije američko-izraelske agresije na njegova nuklearna postrojenja "velika laž".

Iranski ministar je rekao da proizraelski interesi rade na tome da nahrane Washington lažnim obavještajnim podacima.

„Do sada je više nego jasno da je predsjedniku SAD-a loše servirana lažna izjava da je iranski mirnodopski nuklearni program na rubu naoružanja ovog proljeća“, rekao je Araghchi.

„To je jednostavno VELIKA LAŽ i trebao je biti obaviješten da za to nema nikakvih dokaza, što je potvrdila i njegova vlastita obavještajna zajednica.“

Araghchi je rekao da je Trump došao na vlast obećavajući da će okončati „izraelsko serijsko obmanjivanje američkih predsjednika“ i zaustaviti američko učešće u „vječnim ratovima“ koje su osmislili ratni huškači koji već dugo sabotiraju diplomatiju s Iranom.

„Pravi nasilnik Bliskog istoka, gospodine predsjedniče, je isti parazitski akter koji već dugo maltretira i muze Sjedinjene Države“, rekao je misleći na Izrael.

Iranski diplomata osudio je Sjedinjene Države zbog njihovog direktnog učešća u zračnim napadima na iranske gradove ranije ove godine, u kojima je ubijeno više od 1.000 civila, uključujući žene i djecu.

„Postavlja se i pitanje kako se od iranske nacije može očekivati ​​da prida ikakvu vjerodostojnost maslinovoj grančici koju pruža ista ruka koja je učestvovala u bombardovanju kuća i kancelarija širom Irana prije samo četiri mjeseca“, rekao je Araghchi.

„Teško je biti nazvan predsjednikom mira dok istovremeno provocira beskrajne RATOVE i slaže se sa RATNIM zločincima.“

Araghchi je rekao da Trump „može biti ili predsjednik mira ili predsjednik rata, ali ne može biti oboje u isto vrijeme.“

Iranski ministar se osvrnuo na Trumpovo predstavljanje sebe kao mirotvorca i njegove izjave da će „izgraditi trajni mir“ širom regije, zajedno s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Araghchi je rekao da Iran ostaje otvoren za „poštovanje i obostrano koristan diplomatski angažman“, ali je dodao da zemlja neće tolerisati prijetnje ili prisilu.

„Plemeniti nasljednici drevne, bogate civilizacije, iranski narod, odgovaraju dobrom voljom na dobru volju. Također znamo tačno kako se oduprijeti i boriti protiv nepravde i nametanja, kao što je jadni ratni huškač u Tel Avivu otkrio na teži način“, rekao je, misleći na iransku odmazdu protiv Izraela tokom 12-dnevne agresije u junu.

Iranski ministar vanjskih poslova također je ponovio tačku slaganja s Trumpom, rekavši da Iran ne bi trebao biti korišten kao žrtveni jarac u arapsko-izraelskom procesu normalizacije.

„U pravu je kada kaže da Iran ne bi trebao biti korišten kao izgovor u vezi s normalizacijom s Izraelom.“

„Ako neko želi baciti Palestince pod autobus dok prihvata genocidni entitet koji žudi da proždere cijelu regiju, trebao bi imati hrabrosti da preuzme punu odgovornost za to pred svojim narodom i da ne krivi druge.“