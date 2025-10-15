Hamas: Izrael koristi kašnjenja s tijelima zarobljenika zbog zračnih napada kao izgovor za kršenje primirja

Zvaničnik je rekao da su mnogi zarobljenici i njihovi palestinski čuvari ubijeni tokom izraelskih vojnih napada, što je uzrokovalo gubitak komunikacije s jedinicama odgovornim za tijela.

Odgovornost za smrt i nestala tijela, za koja se vjeruje da su zakopana pod ruševinama zajedno s hiljadama civila, pripisao je i izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu, njegov kabinet i vojsku.

Zvaničnik je dao ove komentare u intervjuu u utorak, nakon izraelske odluke da zatvori prelaz Rafah i smanji isporuke humanitarne pomoći - poteze za koje Hamas tvrdi da krše uslove nedavnog sporazuma o prekidu vatre.

Hamasovo vojno krilo, Brigade al-Kasam, ranije je upozoravalo da izraelski napadi rizikuju ubistvo zarobljenika, ali su napadi nastavljeni nesmanjenom žestinom, rekao je izvor. "Glavna poteškoća u pronalaženju tijela je gubitak kontakta sa stražarima jer su ih Izraelci ubili", dodao je.

Naglasio je da prisustvo izraelskih snaga i njihovi neselektivni napadi otežavaju lociranje tijela, zahtijevajući više vremena i truda.

Uprkos izazovima, Hamas ostaje posvećen vraćanju posmrtnih ostataka svih zarobljenika i sarađuje s međunarodnim stranama uključenim u sporazum, čak i usred promjena na spiskovima zarobljenika u posljednjem trenutku.

Hamas je već ispunio svoj dio oslobađanjem svih 20 preostalih živih izraelskih zarobljenika i četiri kovčega preminulih zarobljenika. Međutim, vrijeme za oslobađanje tijela 28 zarobljenika proglašenih mrtvima ostaje nejasno.

Izrael je u utorak iskoristio priliku da pojača kontrolu nad Gazom kršeći uslove nedavno dogovorenog prekida vatre, koristeći kašnjenja u povratku tijela zarobljenika kao opravdanje za zatvaranje prelaza Rafah i prepolovljavanje protoka humanitarne pomoći u opkoljenu teritoriju.

Izraelske snage su također ubile najmanje devet ljudi na palestinskoj teritoriji, dovodeći prekid vatre pod sve veći pritisak.

Dok su se posrednici nadali da će prekid vatre stabilizirati uslove na terenu, najnovija kršenja Izraela signalizirala su povratak taktici pritiska, izazivajući strahove da bi se genocid uskoro mogao nastaviti usred pogoršanja humanitarne krize.

Zvaničnik Hamasa osudio je odluku Izraela da drži prelaz Rafah zatvorenim, smatrajući to ozbiljnim kršenjem sporazuma koje bi dodatno ometalo napore spašavanja i pomoći, te je pozvao posrednike da odmah intervenišu kako bi riješili problem.

Izrael je odlučio da prepolovi broj kamiona s pomoći kojima je dozvoljen ulazak u Gazu, što su potvrdile i Ujedinjene nacije.

COGAT, izraelsko vojno tijelo koje izvještava o isporukama pomoći u Gazu, također je obavijestilo UN da neće biti dozvoljen ulazak goriva ili plina na teritoriju, osim za specifične potrebe humanitarne infrastrukture.

Okrivio je Hamas za odluku da ograniči kamione s pomoći na 300 dnevno, navodeći sporo oslobađanje tijela zarobljenika.

"Hamas je prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca koji su držani u Pojasu Gaze. Kao rezultat toga, političko rukovodstvo je odlučilo uvesti niz sankcija u vezi s postignutim humanitarnim sporazumom", navodi se u bilješci COGAT-a.

Hamas i Izrael su u ponedjeljak razmijenili zarobljenike kao dio sporazuma o prekidu vatre kako bi se okončao genocidni rat okupacionog režima u Gazi.

Dan nakon što je primio sve žive izraelske zarobljenike, Izrael je objavio da će granični prijelaz Rafah ostati zatvoren do srijede, ograničavajući protok kritične humanitarne pomoći u Gazu, što je kršenje sporazuma o prekidu vatre s Hamasom.