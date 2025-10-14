Sharm el-Sheik: Izvrnuti svijet i lažni heroji - Predstava mira kako bi se izbjegla pravda

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dok se svjetski mediji, posebno zapadni, fokusiraju na sastanak u Sharm el-Sheiku, "67.869 ljudi" je najnovija službena brojka objavljena za šehide i žrtve genocida cionističkog režima u Gazi, ali zapadni lideri, predvođeni američkim predsjednikom, govore o "kraju rata" i preuzeli su ulogu spasitelja. Iste sile koje su bile uključene u ovu katastrofu pokušavaju stvoriti sliku mira sa mjesta rata i očistiti svoja lica.

Ali stvarnost na terenu govori nešto drugo; oslobađanje zatvorenika i prekid vatre nisu rezultat njihove diplomatije, već rezultat otpora i istrajnosti ljudi koji su se više od dvije godine borili protiv opsade, bombardiranja i gladi dok nisu uspjeli nametnuti prekid vatre neprijatelju i proslaviti oslobađanje svojih zatvorenika.

Mir koji će izbjeći pravdu

Sastanku u Sharm el-Sheiku prisustvovali su ljudi, uključujući Donalda Trumpa, Emmanuela Macrona i druge koji su i sami glavni partneri u genocidu u Gazi. Sastanak bi trebao simbolizirati "početak stabilnosti"; ali blagi i diplomatski jezik zapadnih lidera zapravo je pokušaj brisanja odgovornosti i izbjegavanja odgovornosti za ulogu koju su odigrali u uništenju Gaze.

Gaza; bespomoćan i razoren grad

U stvarnosti, Gaza je postala uništeni grad. Nezavisne statistike kažu da je najmanje deset posto stanovništva tog područja ubijeno ili povrijeđeno, a većina njih je izgubila svoje domove. Mnoga tijela su još uvijek pod ruševinama, a stvarni broj žrtava je mnogo veći od službenih podataka. U gradu nije ostalo ništa osim pepela i šatora. Na novim slikama iz Gaze, sunčeva svjetlost sija bez sjene; ​​jer nema više zgrada koje bi je filtrirale. Kuće su sravnjene sa zemljom, a porodice su postavile šatore na praznim poljima. Jedina razlika danas u odnosu na prije nekoliko mjeseci je odsustvo zvuka bombi. Ali ispod tišine, miris paljevine i urušavanja je još uvijek živ.

Rane nakon smrti

U Gazi nije uništena samo infrastruktura, već se i društvo urušilo. Generacije porodica su uništene; hiljade djece su ostale bez roditelja i beskućnika, a kolektivna psiha zajednice je uništena. Ljudi su spašeni od smrti, ali ne i od života koji ih čeka. Nema lijeka za ove društvene rane na horizontu.

Svijet okrenut naglavačke i lažni heroji

Na političkom nivou, vidimo potpunu zamjenu uloga. Vlade koje su naoružavale cionistički režim i ušutkavale glasove demonstranata sada su se pojavile kao mirovni posrednici. Trump je hvaljen zbog svog „uspješnog posredovanja“; isti onaj čija je politika utrla put ovoj katastrofi. Ovo je inverzija istine: ubice obučene kao spasitelji.

Mir kao zaborav

Sastanak u Sharm el-Sheiku je više simbol zaborava nego simbol mira. Mir izgrađen bez pravde, bez istrage zločina i bez odgovornosti nije ništa više od nastavka rata na drugom jeziku. Ovaj sastanak je prilika da se izbriše globalno sjećanje na tragediju kojoj su svjedočili milioni. Bez pravde, mir je laž!