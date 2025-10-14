Jemen poziva na jedinstveni islamski stav protiv Izraela

Predsjednik Vrhovnog političkog vijeća, Mahdi al-Mashat, dao je ovaj komentar u govoru u ponedjeljak povodom 62. godišnjice jemenske revolucije.

Mashat je pozvao arapske i islamske zemlje da zauzmu jedinstven stav o izraelskim kršenjima prava zemalja u regionu.

Rekao je da će Jemen nastaviti pažljivo i pažljivo pratiti provedbu sporazuma o primirju i dotok pomoći u Gazu.

Mashat je upozorio da je Jemen spreman odgovoriti na svaki razvoj događaja u vezi s primirjem u Gazi.

Pohvalio je žrtve svih onih koji su stali uz potlačeni palestinski narod, posebno libanonski pokret Hezbollah, kao i narod Iraka i Irana.

Mashat je pohvalio stavove koje su zauzeli ljudi širom svijeta protiv izraelskog zločina genocida i gladi u Gazi.

Također se zahvalio svim zemljama koje su prekinule odnose s Izraelom ili mu nametnule sankcije odvraćanja.

„Radit ćemo na razvoju i unapređenju naših vojnih sposobnosti u svim oblastima kako bismo se mogli suočiti sa svim modernim vojnim tehnologijama neprijatelja“, rekao je Mashat.

„Razvoj naših vojnih sposobnosti dolazi u okviru spremnosti i spremnosti za svaki novi razvoj događaja i postizanja odvraćanja u svjetlu žestoke agresije na našu zemlju i naš narod“, dodao je.

„Nastavit ćemo braniti našu zemlju dok se ne oslobodi svaki centimetar teritorije Republike Jemen i dok se ne protjera svaki uzurpatorski okupator koji je narušio bogatstvo naroda i prolio krv njegovih sinova.“