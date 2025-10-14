Izraelski vojnici upadaju u domove oslobođenih zatvorenika na Zapadnoj obali

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon široko rasprostranjenog oslobađanja palestinskih zatvorenika u okviru sporazuma o razmjeni između Islamskog pokreta otpora (Hamas) i izraelskog režima, okupacijske snage su sinoć i jutros izvršile racije u raznim područjima Zapadne obale i pretresle domove brojnih oslobođenih zatvorenika.

Prema lokalnim izvještajima, izraelske snage su napale gradove Tubas, Tulkarm, Qalqilya, te područja Tamun, Rujib, Rafidiya, te kampove Askar i Al-Dahisheh u Nablusu i Betlehemu.

U Ramalahu je pretražena i uništena kuća oslobođenog zatvorenika u naselju Ain Misbah. Osim toga, kamp Qalandiya na sjeveru okupiranog Jerusalema svjedočio je patroliranju izraelskih snaga ulicama i sokacima.

Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca objavilo je da su tokom ovih racija dva Palestinca upucana i ranjena u gradu Anbta i kampu Al-Dahisheh.

U guvernoratu Hebron, okupacijske snage su također izvršile raciju na područje grobnice Al-Ras i nametnule sigurnosnu blokadu, sprječavajući učenike da idu u škole. Također, u naselju Khalat Al-Labid istočno od Idne, jedna od kuća pretvorena je u vojnu bazu.

Jučer su stanovnici Zapadne obale s oduševljenjem dočekali desetine oslobođenih zatvorenika. Međutim, okupacijske snage su izvršile racije u domovima nekih od njih i spriječile njihove porodice da održavaju bilo kakve proslave ili medijske aktivnosti.

Prema Upravi za pitanja zatvorenika i Palestinskom klubu zatvorenika, izraelski režim je u ponedjeljak oslobodio 1968 palestinskih zatvorenika, uključujući 250 osoba osuđenih na doživotni zatvor i teške kazne, te 1.718 zatvorenika iz Pojasa Gaze koji su uhapšeni tokom nedavnog rata.

Ove vojne mjere se provode dok palestinska javnost još uvijek čeka sigurnosne garancije za oslobođene zatvorenike i njihove porodice.