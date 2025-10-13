Hamas oslobadio cionističke zatvorenike; simbol nepokolebljivosti otpora protiv dvije godine cionističke brutalnosti

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), iako su prošle dvije godine od početka operacije Oluja Al-Aksa, Hamas je danas oslobodio prvu grupu preostalih izraelskih zatvorenika.

Ovaj potez nije samo diplomatska pobjeda za palestinski otpor, već i svjedočanstvo opstanka Hamasa i relativne kontrole nad situacijom u Gazi uprkos brutalnim i nehumanim napadima cionističkog režima, koji su rezultirali širokim razaranjem i mučeničkom smrću hiljada civila.

Sa brigadama Al-Qassam kao glavnom i operativnom snagom otpora, Hamas je pokazao da je čak i nakon dvije godine kontinuiranog bombardovanja, ekonomske blokade i kopnenih operacija i dalje sposoban upravljati zatvorenicima, pregovarati s pozicije snage i provoditi sporazume; to okupacijski režim nikada nije uspio uništiti.

Prema posljednjim izvještajima, Hamas je danas oslobodio 20 svojih preostalih zatvorenika. Oslobađanje je dio sporazuma o prekidu vatre koji uključuje razmjenu procijenjenih 1.700 do 2.000 palestinskih zatvorenika, od kojih su mnogi godinama držani u izraelskim zatvorima bez pravičnog suđenja.

Hamas je objavio kompletnu listu 20 zatvorenika koji su bili zatočeni više od 783 dana, zatvorenika o čijem boravištu cionistički režim nije bio ni obaviješten putem vijesti i informacija, a koje sada prebacuje Crveni križ. Hamas je naglasio da su svi oni živi.

U prethodnoj rundi oslobađanja cionističkih zatvorenika, koja je provedena psihološkim operacijama i pažljivim planiranjem od strane Al-Qasama, izraelski zvaničnici i pregovarači su naglasili da u novoj rundi oslobađanja zatvorenika, Hamas neće imati pravo održavati ceremonije u tu svrhu. Ovo je još jedna potvrda efikasnog prisustva Hamasa i otpora na bojnom polju i psihološkim operacijama.

Tokom dvije godine masovne ofanzive cionističkog režima protiv potlačenog naroda Gaze i udaraca otpora, koji su doveli do neviđenih žrtava za vojsku režima, a također su teško utjecali na ekonomiju i druge društvene aspekte u Izraelu, zvaničnici režima oštro su kritikovali premijera Benjamina Netanyahua.

Bivši izraelski premijer Ehud Barak bio je među zvaničnicima režima koji su nedavno govorili uživo na izraelskom Kanalu 13, oštro kritikujući postupke sadašnjeg izraelskog premijera posljednjih godina, rekavši: Netanyahu je taj koji je korumpirao i uzrokovao naš poraz; on mora biti odmah uklonjen s vlasti!

Barak je dodao: Sramota koju je Netanyahu nanio Izraelu će se izbrisati generacijama; zbog svih ovih gubitaka i poraza, moraju se poduzeti mjere prije nego što bude prekasno!