Hamas: Snažno smo se trudili da zaštitimo izraelske zarobljenike dok ih je 'ratni zločinac' Netanyahu pokušavao ubiti

Palestinski pokret otpora Hamas saopštio je da je uložio sve napore da zaštiti živote zarobljenika u Gazi, uprkos pokušajima izraelske vojske da ih ubije.

U saopštenju objavljenom u ponedjeljak, Hamas je izjavio da njegove snage, predvođene brigadama Al-Qassam, oslobađaju 20 živih izraelskih zarobljenika kao dio provedbe prve faze sporazuma o zaustavljanju rata u Gazi.

Prema sporazumu o prekidu vatre koji su posredovale SAD, Hamas će predati 20 živih izraelskih zarobljenika i tijela 28 drugih, dok će Izrael osloboditi oko 2.000 palestinskih otetih osoba, ilegalno držanih u izraelskim zatvorima.

Prema saopštenju, "Otpor je uložio sve napore da sačuva živote okupacijskih zarobljenika, uprkos pokušajima ratnog zločinca [izraelskog premijera Benjamina] Netanyahua i njegove terorističke vojske da ih ciljaju i eliminišu."

Grupa je izjavila da se oslobađanje izraelskih zarobljenika dešava "u vrijeme kada su naši zatvorenici u okupacijskim zatvorima izloženi svim oblicima kršenja, uključujući zlostavljanje, mučenje i ubijanje."

Hamas je naglasio važnost tekućeg rada posrednika, navodeći da je njihova uloga ključna u "prisiljavanju cionističkog neprijatelja da ispuni svoje obaveze preuzete sporazumom."

U saopštenju se dalje navodi da nakon dvije godine nemilosrdnog bombardovanja, razaranja i genocida u Gazi, Izrael nije uspio silom spasiti svoje zarobljenike i na kraju je bio primoran da prihvati uslove Otpora.

Hamas je saopštio da ovaj ishod potvrđuje da povratak izraelskih vojnika "može biti postignut samo putem sporazuma o razmjeni i okončanja rata".

Palestinski narod, prema saopštenju, "neće se smiriti dok se i posljednji zatvorenik ne oslobodi iz zatvora novih nacista i dok se okupacija ne ukloni sa naše zemlje i svetih mjesta".

Proces predaje izraelskih zarobljenika započeo je u Gazi u ponedjeljak kao dio sporazuma o prekidu vatre postignutog između palestinskog pokreta otpora Hamas i izraelskog režima.

Hamas je objavio spisak živih zarobljenika koji su oslobođeni, a koji su bili zatočeni u Gazi od početka genocidnog rata izraelskog režima 7. oktobra 2023. godine.

Autobusi koji prevoze otete Palestince počeli su se kretati prema graničnom prijelazu Karem Abu Salem, pripremajući se za njihovo oslobađanje u narednim satima.

Razmjena je dio prve faze sporazuma o prekidu vatre između Hamasa i Izraela, koji su posredovali Katar, Egipat i Turska, uz nadzor SAD-a. Sporazum je finaliziran tokom indirektnih pregovora održanih u Sharm El-Sheiku.