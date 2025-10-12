Iran podržava svaku inicijativu koju podrže Palestinci za okončanje izraelskog genocida u Gazi

Ove komentare je dao tokom otvorene sjednice Parlamenta u nedjelju, dva dana nakon što je sporazum o prekidu vatre postignut uz posredovanje SAD-a između Izraela i palestinske grupe otpora Hamas stupio na snagu, omogućavajući razmjenu izraelskih zarobljenika s otetim Palestincima, povlačenje okupacijskih snaga na dogovorenu tačku u Gazi i protok humanitarne pomoći opkoljenoj teritoriji.

Qalibaf je rekao da Iran naglašava hitne zahtjeve palestinskog naroda i grupa otpora, uključujući trajni prekid izraelske agresije na Gazu, kao i okupacije teritorije i genocida nad Palestincima, uz ukidanje blokade Pojasa i ponovno otvaranje njegovih prelaza za ulazak hrane, lijekova i drugih osnovnih artikala.

„Islamska Republika Iran podržava svaku inicijativu koju podržava palestinski narod za okončanje ratnih zločina i genocida u Gazi“, dodao je.

Qalibaf je također napomenuo da primirje u Gazi predstavlja poraz planova izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da eliminiše Hamas i oslobodi zarobljenike silom u pokušaju da kompenzira neuspjeh Tel Aviva tokom historijske operacije poplave Al-Aksa.

„Nakon dvije godine genocida, gladi i ubijanja žena i djece, postojanost ljudi u Gazi i podrška Osovine otpora natjerali su svijet da se pobuni protiv nacista 21. stoljeća i na kraju prisile SAD i [izraelski] režim da prihvate poraz i potpišu primirje koje nije osiguralo nijedan od njihovih deklariranih ciljeva“, rekao je.

Qalibaf je dalje naglasio da je palestinska nacija nametnula svoje zahtjeve zločinačkom režimu uprkos velikim ljudskim žrtvama, rekavši: „Izraelski zločincj su izolirani i prezreni, dok Palestina stoji ponosna i slobodna.“

U međuvremenu, pozvao je vlade i međunarodne sudove da nastave s krivičnim gonjenjem kriminalnih izraelskih zvaničnika i drugih koji su počinili i olakšali genocid u Gazi.

Palestinska nacija i Osovina otpora su budni i spremni su odgovoriti istom mjerom na svaki obmanjujući čin ili praksu koja krši sporazum o primirju u Gazi.

Izraelski režim odobrio primirje i sporazum o zatvorenicima