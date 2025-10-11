Cionisti bijesni zbog poraza u Gazi - Hamas nije uništen

Izraelski TV Kanal 12 priznao je: Hamas je pokazao hrabrost i nije izgubio tokom dvije vrlo teške godine, uključujući i nedavni rat. Glavni cilj Izraela u ratu, a to je "poraziti Hamas", nije postignut.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (IBNA), nakon dvije godine od početka Operacije Oluja Al-Aksa, prva faza primirja između Hamasa i Izraela postignuta je uz posredovanje Katara i Egipta.

Nakon primirja između izraelskog režima i Hamasa, izraelski zvaničnici i mediji su sada o da kritikuju ratnu politiku režima premijera i kabineta, i govore o gorkom kraju dvije godine bezuspješnih borbi u Gazi i opstanku i pobjedi Hamasa.

U tom kontekstu, izraelske novine Haaretz su napisale: Rat u Gazi se bliži kraju, ali to ne znači pravu pobjedu za Izrael. Hamas je preživio sukob, oslobodio palestinske zatvorenike i vratio Palestinu u centar globalne pažnje, dok Tel Aviv nije postigao pravu pobjedu u Pojasu Gaze.

Yoni Ben-Menachem, istraživač u JCFA Centru, također je izjavio na režimskom Kanalu 14: „Nema šanse da Hamas položi oružje. Izraelu nije dozvoljeno da učini ni najmanju stvar bez Trumpa.“

Član Kneseta također je priznao da je Izrael izoliran u svijetu i obratio se režimskom premijeru rekavši: „Gospodine Netanyahu, dokazali ste da smo izolirani u svijetu. Vaš govor u UN-u održan je u praznoj dvorani, publika je ustala i otišla, a samo su nas izraelska i američka delegacija bodrile.“

Meir Javadanfar, izraelski stručnjak i, naravno, govornik perzijskog jezika režima, također je priznao da: Hamas neće biti uništen; Izrael je bio prisiljen pristati na prekid vatre čineći značajne i bolne ustupke.

