Izraelske snage ubile mladog Palestinca usred racija širom okupirane Zapadne obale

Izraelske snage ubile su mladog Palestinca u sjevernom dijelu okupirane Zapadne obale, kažu palestinski zdravstveni zvaničnici, u najnovijem smrtonosnom nasilju režimskih snaga na okupiranoj teritoriji.

Zvanična palestinska novinska agencija WAFA, pozivajući se na Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca (PRCS), izvijestila je da su medicinari prenijeli tijelo mladića, koji je ubijen nakon što je u petak kasno uveče pogođen u trbuh i vrat bojevom municijom izraelskih snaga u gradu Jeninu.

Lokalni izvori izvijestili su da su izraelske trupe izvršile racije u nekoliko naselja u Jeninu, otvorile vatru na stanovnike i ubile palestinskog mladića.

Palestinsko Ministarstvo zdravstva identificiralo je žrtvu kao 25-godišnjeg Mohammada Adnana Salameha.

Petnaestogodišnje dijete je također pogođeno i povrijeđeno bojevim metkom u donje ekstremitete u blizini kružnog toka kod kina, te su ga ekipe PRCS-a prevezle u bolnicu.

Izraelske snage su izvele nasilne racije u nekoliko područja širom okupirane Zapadne obale, uhapsivši mladog Palestinca.

Rano u subotu, mladog Palestinca su upucale izraelske okupacijske snage, dok je šest drugih, uključujući dvije žene, oteto iz različitih dijelova guvernorata al-Khalil u južnom Libanu.

Lokalni i sigurnosni izvori rekli su WAFA-i da su izraelske trupe upucale mladog muškarca u butinu u blizini njegovog doma u selu Tabqa.

Okupacijske snage su spriječile kola hitne pomoći da dođu do njega, ostavljajući ga da krvari otprilike sat vremena prije nego što su ga ljekari PRCS-a prevezli u Vladinu bolnicu Dura na liječenje, gdje je njegova povreda opisana kao umjerena.

Od 7. oktobra 2023. godine, Izrael je intenzivirao svoju agresiju prema Palestincima širom Zapadne obale, nakon početka genocidnog sukoba protiv Pojasa Gaze.

Od početka rata, stotine Palestinaca su izgubile živote, a hiljade su zadobile povrede zbog akcija koje su preduzeli izraelski doseljenici ili vojne snage širom okupirane teritorije.

Preko 700.000 Izraelaca živi u više od 230 naselja uspostavljenih od izraelske okupacije Zapadne obale i Istočnog al-Kudsa 1967. godine.

Svjetska zajednica smatra da su naselja nezakonita prema međunarodnom pravu i Ženevskim konvencijama, jer su izgrađena na okupiranim teritorijama.