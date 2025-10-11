Zapovjednik mornarice IRGC-a: Iran je uvijek štitio Hormuški tjesnac, nikada nije tražio njegovo zatvaranje

Kontraadmiral Alireza Tangsiri naglasio je u petak vitalni značaj Hormuškog tjesnaca na globalnom energetskom tržištu i upozorio na "neregulirano" prisustvo vanregionalnih sila i njihovih nuklearnih plovila u ovom strateškom plovnom putu.

„Ovaj plovni put je naftna i plinska arterija svijeta, a Iran ga je oduvijek štitio i nikada nije tražio njegovo zatvaranje“, izjavio je Tangsiri, dodajući: „Ostaje pitanje: je li pošteno da svijet ima koristi od ovog tjesnaca, dok Iran nema?“

Objasnio je da odluka o otvaranju ili zatvaranju Hormuškog tjesnaca leži na visokim zvaničnicima zemlje i zavisi od pritiska na iranski izvoz.

„Odluka o tome hoće li tjesnac ostati otvoren ili zatvoren u konačnici leži na najvišem rukovodstvu zemlje i zavisi od stepena pritiska koji se vrši na iranski izvoz nafte“, napomenuo je.

Tangsiri je također kritizirao kontinuirano prisustvo određenih stranih sila u regiji, tvrdeći da „takve zemlje namjerno stvaraju tenzije i protivnike kako bi opravdale svoje prisustvo“.

Ponovio je da je iranska obrambena politika u osnovi defanzivna, a ne agresivna.

„Islamska Republika Iran nije napala nijednu zemlju više od 300 godina i neće tražiti sukob osim ako ne bude isprovocirana. Međutim, odlučno će braniti svoje interese“, potvrdio je.

Nadalje je naglasio budnost i spremnost iranskih snaga stacioniranih u Perzijskom zaljevu.

„Naši vojnici u regiji, i iz Kopnene mornarice i iz mornarice IRGC-a, suprotstavit će se svakoj prijetnji ili akciji usmjerenoj na nacionalne interese i branit će dostojanstvo nacije do posljednjeg daha“, obećao je.

Spominjući 12-dnevnu neizazvanu izraelsku agresiju protiv Irana, izjavio je da Iran „nije započeo rat, niti smo tražili njegov kraj; nastavljamo postojano braniti put kojim smo išli.“

„Neprijatelji znaju da Iran ne traži nuklearnu bombu; njihov problem je u iranskom nezavisnom postojanju i naučnom napretku, a ne u oružju“, zaključio je.

Obilježavajući Dan mornarice IRGC-a u srijedu, general-major Mohammad Pakpour, vrhovni komandant IRGC-a, također je upozorio da će svaka pogrešna procjena ili agresivni potez protivnika u Perzijskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu ili oko iranskih otoka biti dočekan brzim, oštrim i žalosnim odgovorom.

Hormuški tjesnac, dom najdublje tačke u Perzijskom zaljevu, služi kao prolaz za više od 17 miliona barela nafte dnevno, uključujući većinu izvoza iz zemalja OPEC-a.

Posljednjih godina, iranske pomorske snage postigle su samodovoljnost u proizvodnji i površinskih i podvodnih plovila i proširile su svoje prisustvo u međunarodnim vodama kako bi osigurale pomorske rute i zaštitile komercijalno brodarstvo. Iranska mornarica je također provela brojne zajedničke vježbe s drugim zemljama kako bi poboljšala borbenu gotovost i operativnu koordinaciju.

Nadalje, iranske pomorske snage aktivno su učestvovale u međunarodnim misijama borbe protiv piratstva i pomorskog terorizma, razmjenjivale informacije o pomorskim operacijama spašavanja i pomoći te dijelile taktičku i operativnu stručnost - sve s ciljem jačanja sigurnosti i stabilnosti globalne pomorske trgovine.