Izrael, nakon neuspjeha da uništi Hamas, pristao na pregovore

Hasan Hardan, analitičar za arapska politička pitanja izjavio, da je palestinski otpor, uz podršku Islamske Republike Iran, Libana, Jemena i Iraka, pokazao istrajnost i snagu, te spriječio izraelski režim da ostvari svoje strateške ciljeve u ratu. Nakon dvije godine sukoba, Tel Aviv nije uspio uništiti pokret Hamas i bio je primoran da uđe u pregovore i postigne sporazum.

U svojoj analitičkoj kolumni o prvoj fazi sporazuma o prekidu vatre, objavljenoj u petak u libanskom listu Al-Binaa, Hardan piše da ova faza obuhvata: prekid vatre, oslobađanje svih živih izraelskih zatvorenika (i predaju ostataka tijela preminulih izraelskih zatvorenika), u zamjenu za oslobađanje dijela palestinskih zarobljenika, djelimično povlačenje izraelskih okupacionih snaga iz Pojasa Gaze, te ulazak humanitarne pomoći u ovu oblast.