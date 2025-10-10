Gotovo 11.000 ljudi poginulo u Siriji otkako su militanti HTS-a preuzeli vlast

Britanska grupa za posmatranje rata saopštila je da je u Siriji ubijeno gotovo 11.000 civila, uključujući više od 1.000 žena i djece, otkako su militantne frakcije, predvođene Hay'at Tahrir al-Shamom (HTS), preuzele vlast u decembru.

„Tokom ovog perioda, praćeni su višestruki obrasci kršenja prava, uključujući vansudska ubistva, javna pogubljenja, otmice, mučenje i nasumično ciljanje civila, uz oružane napade i ponovljena bombardovanja u različitim dijelovima zemlje“, navodi se u izvještaju takozvane Sirijske opservatorije za ljudska prava objavljenom.

Napominje se da su stalni napadi, uključujući bombardovanje turskih i izraelskih snaga, doveli do povećane patnje civilnog stanovništva, posebno žena i djece.

Otkako su nove vlasti preuzele vlast, Sirija je svjedočila talasima sektaškog i regionalnog nasilja.