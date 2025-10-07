Izrael počinio genocid u Gazi putem reproduktivne supresije, tvrdi palestinsko-američka naučnica pred Vijećem sigurnosti UN-a

Palestinsko-američka pravna naučnica Noura Erakat predstavila je detaljan pravni slučaj u UN-u, tvrdeći da izraelski rat u Gazi predstavlja genocid kroz sistematski napad na reproduktivne sposobnosti palestinskog naroda.

Obraćajući se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u ponedjeljak, Erakat, druga Palestinka koja je izvještavala Vijeće od oktobra 2023., iznijela je detaljan argument da izraelska kampanja predstavlja namjerno uništavanje palestinskog života, posebno ciljajući na njihove reproduktivne sposobnosti.

Opisala je kako uništavanje 92% domova i široko rasprostranjeno seksualno nasilje stvaraju traumu koja sprječava začeće.

Istakla je bombardiranje klinike za plodnost Al-Basma, u kojem su uništene hiljade embriona i genetskog materijala, te je primijetila pad stope nataliteta od 41% od 2022. godine.

Erakat je dalje rekla da su stalno bombardiranje, uništena medicinska infrastruktura, glad i bolesti učinili iznošenje trudnoća gotovo nemogućim, a stopa pobačaja naglo raste.

Također je otkrila teške uvjete u kojima su žene prisiljene rađati, često u javnim toaletima i bez anestezije tokom carskih rezova.

Nadalje, izvijestila je da je glad ostavila mnoge majke nesposobnima za proizvodnju mlijeka i da su stotine beba ubijene tokom sukoba.

Pozvala je Vijeće sigurnosti da ne dozvoli prekid genocida bez odgovornosti ili poštivanja međunarodnog prava.

Predložila je da umjesto Izraela, UN nadgleda kraj okupacije. Ovaj pristup bi zaštitio integritet tekućih postupaka pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ) i Međunarodnim krivičnim sudom (ICC), obustavio transfer oružja Izraelu i osigurao da palestinske žene mogu igrati značajnu ulogu u obnovi svog društva.

„Ako ste paralizirani strahom, ohrabrujem vas da se ugledate na palestinske žene - one odbijaju da se predaju. Ni vi ne biste trebali“, zaključila je.

Izrael je ubio najmanje 67.160 Palestinaca i ranio preko 169.679 drugih, većinom žena i djece, u Gazi otkako je pokrenuo genocidni rat protiv Gaze 7. oktobra 2023. godine.

U novembru prošle godine, MKS je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra vojnih poslova, Yoava Gallanta, zbog zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina povezanih s izraelskim genocidom nad Palestincima u Pojasu Gaze.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred MSP-om zbog rata na opkoljenoj obalnoj teritoriji.