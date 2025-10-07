Oman Air uklanja ime cionističkog režima sa svojih mapa

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelski mediji su objavili da je Oman Air uklonio ime cionističkog režima sa svojih mapa i zamijenio ga s državom Palestina.

Ova akcija Oman Aira je u skladu s nastavkom odgovora na zločine cionističkog režima protiv palestinskog naroda.

Prethodno je Ministarstvo vanjskih poslova Omana izdalo saopštenje u kojem poziva međunarodnu zajednicu da prihvati svoju odgovornost i, vršeći pritisak na cionistički režim, spriječi nastavak kršenja međunarodnih zakona i otvori put za ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze.

"Ahmad al-Khalili", veliki muftija Omana, također je u više navrata zauzeo stav protiv cionističkog režima.