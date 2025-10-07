  1. Home
Džamija Imam Ali, a.s, u Kopenhagenu se priprema za posebnu ceremoniju povodom Danske noći kulture

7 oktobar 2025 - 16:20
News ID: 1735972
ABNA24: Džamija Ima Ali, a.s, u Kopenhagenu će održati ceremoniju predstavljanja islamskih običaja, kulture i tradicija javnosti, u sklopu Danske noći kulture.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u petak ove sedmice, džamija Imam Ali, a.s, u Kopenhagenu, Danska, bit će domaćin ceremonije predstavljanja islamske kulture, običaja i tradicije javnosti. Događaj, koji će se održati istovremeno s Danskom noći kulture, uključivat će posjetu prekrasnoj arhitekturi džamije, učenje Časnog Kur'ana, obilaske džamije, zanimljive diskusije i prijateljsku atmosferu uz kafu, čaj i slatkiše.

Učešće u ovom programu je besplatno.

Prema rasporedu, događaj će se održati od 18:00 do ponoći u džamijskoj dvorani, koja se nalazi u sjeverozapadnom Kopenhagenu.

Vrijedi napomenuti da je džamija Imam Ali, a.s, u Kopenhagenu jedina šiitska džamija u Danskoj, čija je izgradnja započela 2009. godine, a puštena je u rad 2015. godine.

„Noć kulture“ (Kulturnatten) jedan je od najvažnijih godišnjih događaja u Danskoj, koji se održava svake godine u oktobru. Ove noći muzeji, historijske građevine, vjerski centri, vladine i kulturne institucije širom grada Kopenhagena otvaraju svoja vrata za javnost do ponoći. Posjetioci mogu učestvovati u raznim programima, kao što su posebne ture, umjetničke predstave, kulturni razgovori i porodične aktivnosti. Cilj ove večeri je jačanje dijaloga između kultura, upoznavanje ljudi s različitim institucijama i stvaranje prijateljske i edukativne atmosfere.

