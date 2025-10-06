Aktivisti Sumud flotile započeli su štrajk glađu u izraelskim zatvorima protiv "politike izgladnjivanja"

42 potvrđena štrajkača glađu, koji dolaze iz više od desetak zemalja, uhapsila je izraelska vojska između 1. i 3. oktobra tokom presretanja njihovih brodova s ​​pomoći.

Flotila je pokušavala probiti pomorsku blokadu Gaze kako bi isporučila simboličnu pošiljku humanitarne pomoći.

U saopštenju, organizatori Sumud Flotile rekli su da su aktivisti "odbili da ih hrani isti entitet koji provodi genocidnu kampanju izgladnjivanja nad milionima Palestinaca u Gazi".

"U Gazi, izgladnjivanje nije tragedija - to je politika", navodi se u saopštenju. "Od oktobra 2023. godine, Izrael provodi kampanju potpunog izgladnjivanja: prekidajući opskrbu hranom, vodom, strujom i gorivom, ciljajući polja, poljoprivrednike i konvoje pomoći koji održavaju ljude u životu."

U saopštenju se dodaje da "nenasilje nije pasivnost", već "hrabrost da se riskiraju vlastita tijela kako bi se suočili s nepravdom", povezujući postupke aktivista s duhom palestinskih štrajkača glađu poput Khadera Adnana.

Adnan je bio palestinski aktivista i zatvorenik na okupiranim zemljama koji je umro nakon 87-dnevnog štrajka glađu u znak protesta zbog pritvora bez suđenja. Do trenutka smrti, Izrael ga je 12 puta uhapsio.

Globalna flotila Sumud, sastavljena od preko 50 plovila, isplovila je iz Barcelone krajem prošlog mjeseca kako bi dostavila pomoć Gazi i osporila ono što su grupe za ljudska prava osudile kao jednu od najoštrijih i najnehumanijih blokada na svijetu.

Od srijede, izraelska mornarica ilegalno presreće plovila flotile u međunarodnim vodama dok su se približavala Gazi, pritvorivši oko 500 aktivista iz više od 40 zemalja.

Među otetima bilo je nekoliko poznatih ličnosti, uključujući švedsku aktivisticu Gretu Thunberg, bivšu gradonačelnicu Barcelone Adu Colau i članicu Evropskog parlamenta Rimu Hassan.

Od 2. marta, kada je Izrael prekršio sporazum o prekidu vatre s palestinskim pokretom otpora Hamas, režim je zatvorio sve granične prijelaze na toj teritoriji, blokirajući ulaz humanitarne pomoći i dodatno produbljujući već tešku humanitarnu krizu u Gazi.

Brutalna blokada povećala je broj žrtava povezanih s glađu na 453 osobe, uključujući 150 djece.

Izrael je do sada ubio najmanje 66.225 Palestinaca, uglavnom žena i djece, otkako je započeo genocidni rat u Gazi 7. oktobra 2023. godine.