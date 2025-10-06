Šef IRGC-a obećava 'čvrst odgovor' na svaki prijeteći potez u Perzijskom zaljevu

General-major Mohammad Pakpour dao je ove komentare tokom posjete borbeno-operativnim jedinicama mornarice IRGC-a na ostrvima Perzijskog zaljeva.

„Ako neprijatelji naprave bilo kakav [prijeteći] potez u moru i na ostrvima, dobit će čvrst odgovor“, rekao je.

Dodao je da operativne jedinice stacionirane u Perzijskom zaljevu imaju visoku borbenu gotovost.

„Kako su Oružane snage dovele cionistički režim i Sjedinjene Države na koljena tokom 12-dnevnog nametnutog rata, ako neprijatelji izvedu bilo kakav [prijeteći] potez na moru ili na ostrvima, mornarica IRGC-a će odgovoriti s punom spremnošću“, ponovio je Pakpour.

Šef IRGC-a naglasio je da se neprijatelj boji moralne moći i hrabrosti iranskih snaga.

Iranske snage ciljale su vojne i obavještajne lokacije na okupiranim teritorijama nakon što je Izrael 13. juna pokrenuo očigledan čin agresije protiv Irana, uz zeleno svjetlo Sjedinjenih Država.

Teroristički napad izazvao je 12-dnevni rat u kojem je u Iranu poginulo najmanje 1.064 ljudi. Islamska Republika je 24. juna, uspješnim operacijama odmazde, uspjela nametnuti prekid izraelsko-američke agresije.