Libanski Hezbollah podržava stav Hamasa o Trumpovom planu u Gazi

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), libanski pokret Hezbollah izdao je saopštenje u kojem podržava stav Hamasa o planu američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.

U saopštenju Libanskog otpora, koje je objavljeno na kanalu Al-Ilam Al-Harbi, navodi se da Hezbollah objavljuje svoju podršku i odobravanje stava Islamskog pokreta otpora Hamas o Trumpovom planu za zaustavljanje rata cionističkog režima u Gazi, koji je usvojen u konsultacijama i koordinaciji s drugim palestinskim grupama otpora.

Hezbollah je dodao: "S jedne strane, ovaj stav pokazuje ozbiljnu posvećenost zaustavljanju brutalne agresije cionističkog režima protiv naroda Gaze, a s druge strane, naglašava pridržavanje principa palestinskog cilja i nezanemarivanje prava palestinskog naroda."

U saopštenju se dodaje da ovaj stav također odražava posvećenost pokreta Hamas i svih grupa otpora jedinstvu palestinskog naroda, te naglašava princip da nacionalni sporazum zasnovan na legitimnim nacionalnim pravima treba biti okvir za pregovore, a ti pregovori trebaju dovesti do potpunog povlačenja neprijatelja iz Pojasa Gaze, sprječavanja raseljavanja njegovih stanovnika i osnaživanja palestinskog naroda da upravlja svojim političkim, sigurnosnim i egzistencijalnim poslovima oslanjajući se na svoju unutrašnju snagu.

U ovom saopštenju, pokret Hezbollah pozvao je sve arapske i islamske zemlje da stanu uz palestinski narod i podrže stav pokreta Hamas i svih palestinskih snaga otpora kako bi se zaustavila agresija cionističkog režima protiv Pojasa Gaze i Zapadne obale, spriječilo raseljavanje ljudi, obnovio Pojas Gaze i vratila sva legitimna nacionalna prava palestinskog naroda."