Izraelski zračni napadi ubili desetine ljudi u Gazi uprkos Trumpovom pozivu na prekid bombardiranja

Zdravstveni zvaničnici Gaze rekli su da je najmanje 67 Palestinaca ubijeno u izraelskim napadima u nedjelju, uključujući 45 samo u gradu Gazi.

Među mrtvima je 18 ljudi ubijenih u izraelskom napadu na kuću u naselju Tuffah u gradu Gazi, rekli su ljekari. U napadu je također oštećeno nekoliko obližnjih zgrada.

Nakon napada, Hamas je u saopštenju izjavio da "nastavak bombardovanja i masakra okupacije razotkriva Netanyahuove laži o smanjenju vojnih operacija protiv civila".

Ranije u subotu, američki predsjednik Donald Trump tvrdio je da je Netanyahu "privremeno zaustavio" bombardovanje Gaze. Pozvao je palestinsku grupu otpora da brzo djeluje po njegovom planu, "ili će u suprotnom sve opklade biti otkazane".

Hamas je kasno u petak odgovorio na Trumpov prijedlog o okončanju dvogodišnjeg izraelskog rata u Gazi, rekavši da je prihvatio određene ključne dijelove njegovog plana od 20 tačaka, uključujući okončanje rata, povlačenje Izraela i oslobađanje izraelskih zarobljenika i palestinskih zatvorenika.

Kasnije u subotu, Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao: „Izrael se složio s početnom linijom povlačenja, koju smo pokazali i podijelili s Hamasom.“ Dodao je: „Kada Hamas potvrdi, primirje će odmah stupiti na snagu.“

Trump je rekao: „Razmjena zarobljenika će početi i stvorit ćemo uvjete za sljedeću fazu povlačenja.“

Trumpov plan predviđa da se izraelske snage na kraju povuku na perimetar Gaze, ali ne pruža jasan vremenski okvir.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je da Trump šalje svoje izaslanike, Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, u egipatsku prijestolnicu kako bi finalizirali tehničke detalje oslobađanja zarobljenika i razgovarali o trajnom mirovnom sporazumu.

Egipat će također u ponedjeljak ugostiti delegacije Izraela i Hamasa, saopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova te zemlje.

Hamasov odgovor na plan izazvao je oprezni optimizam kod svjetskih lidera, koji su pozvali na okončanje gotovo dvogodišnjeg rata u Izraelu, u kojem je poginulo preko 66.300 ljudi, a ogromna područja teritorije su uništena.

Međutim, neki Palestinci izrazili su zabrinutost da će Netanyahu na kraju sabotirati prekid vatre i povući se iz bilo kakvog plana za okončanje rata.