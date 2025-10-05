Jemen podržava stavove Hamasa u odbrani palestinskog naroda

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), u vezi s Hamasovim uslovnim pristankom na Trumpov plan, jemensko Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je podršku Sane svim stavovima ovog pokreta i drugih palestinskih grupa u odbrani prava palestinskog naroda.

Jemensko Ministarstvo vanjskih poslova u San'i danas je u saopštenju objavilo: Jemen stoji uz Hamas i druge palestinske grupe u svim njihovim stavovima protiv neprijatelja i u odbrani prava palestinskog naroda.

U saopštenju se također navodi: „Cionistički neprijatelj nije uspio postići svoje ciljeve eliminacije otpora, raseljavanja naroda Gaze i uništavanja palestinske stvari.“

Ministarstvo je dodalo: „Još jednom naglašavamo nepokolebljive stavove San'e u podršci palestinskom narodu u Gazi, njihovom hrabrom otporu i njihovoj pravednoj stvari.“