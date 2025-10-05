Anketa: 61% američkih Jevreja vjeruje da je Izrael počinio ratne zločine u Gazi

Izvještaj, objavljen u nedjelju, otkrio je da mnogi američki Jevreji ne odobravaju izraelske akcije u Gazi.

„Nalazi su zapanjujući s obzirom na dugogodišnje veze između američke jevrejske zajednice i Izraela, što sugerira potencijal za historijski prekid zbog rata u Gazi“, navodi se u izvještaju.

Američki Jevreji su sve nezadovoljniji trenutnim izraelskim kabinetom, pri čemu 68 posto izražava neodobravanje vodstva premijera Benjamina Netanyahua, što je pad od 20 procentnih poena u odnosu na anketu Pew Research Centra provedenu prije pet godina, dodaje se u izvještaju.

Mnogi ispitanici su rekli za The Post da su u početku podržavali izraelsku vojnu ofanzivu, ali, kako se rat odugovlačio uz mali napredak protiv palestinske grupe otpora Hamas, postali su zgroženi izraelskim zločinima nad civilnim stanovništvom Gaze.

Jedna učesnica, Julia Seidman, spisateljica iz Washingtona, rekla je: „[ništa] ne opravdava ono što se dešava. Količina ljudske patnje koju sada vidimo... Jednostavno sam zgrožena.“

Na pitanje ko snosi odgovornost za nastavak genocida, 80 posto je okrivilo Izrael, 86 posto Netanyahua, a 61 posto Sjedinjene Američke Države.

Anketa je također otkrila generacijski jaz. Samo 36 posto američkih Jevreja u dobi od 18 do 34 godine reklo je da se osjećaju emocionalno vezano za Izrael, što je izuzetno niska brojka u poređenju sa starijim generacijama.

Istraživanje pokazuje da je genocid u Gazi ubrzao tekuće trendove, jer se relativno liberalna jevrejska zajednica u SAD-u nastavlja distancirati od sve militantnijeg i konzervativnijeg izraelskog režima.

Rat u Gazi također je produbio podjele među doseljenicima na okupiranim teritorijama, a desetine hiljada Izraelaca redovno protestuju protiv politika režima koje su ga dodatno izolovale na globalnoj sceni.

Mnogi Izraelci vjeruju da Netanyahu produžava genocid radi vlastitog političkog opstanka, nastojeći odgoditi suđenje za korupciju i istragu o sigurnosnim propustima otkrivenim tokom operacije poplave Al-Aksa provedene 7. oktobra 2023. godine, a koju su provele palestinske snage otpora kao odgovor na dugogodišnje izraelsko ugnjetavanje.

Sve veći jaz između američkih Jevreja i izraelskog režima mogao bi imati implikacije i na američku politiku.

Vodeće demokrate, uključujući jevrejske zakonodavce, sada su otvorenije kritičniji prema Izraelu nego u prošlosti i suočavaju se s manjim rizikom od negativnih reakcija jevrejskih birača koji su sve skeptičniji prema Netanyahuu.

Kada je Senat u julu glasao o dvije rezolucije o blokiranju prodaje oružja Izraelu, većina demokrata ih je podržala. Međutim, mjere nisu uspjele zbog protivljenja republikanaca.

Rezolucije je predstavio senator Bernie Sanders (I-Vermont), istaknuti jevrejski političar i vodeći zagovornik pozivanja Izraela na odgovornost za njegove zločine u Gazi.

Također u julu, vođa većine u Senatu Charles Schumer (D-New York) i drugi jevrejski senatori, uključujući Adama Schiffa iz Kalifornije i Briana Schatza s Havaja, pozvali su na veliko proširenje humanitarne pomoći Gazi. Schumer je ranije pozvao Netanyahua da se povuče i raspiše nove izbore.

Od kada je izraelski režim započeo genocidni napad na Gazu 7. oktobra 2023. godine, ubio je 67.074 Palestinaca i ranio 169.430 drugih, većinom žena i djece.

Stručnjaci vjeruju da je stvarni broj žrtava mnogo veći, jer se hiljade ljudi vode kao nestali ili su još uvijek zakopani pod ruševinama.