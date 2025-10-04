Grupe otpora pozdravljaju Hamasov "realističan" stav, kritikuju Trumpov pristrasni plan prekida vatre

Mohammad al-Farah, član političkog biroa jemenskog pokreta Ansarullah, opisao je stav Hamasa kao odgovoran i realističan.

„Hamasov odgovor je realan, izvodljiv i fleksibilan, te pokazuje spremnost pokreta da prihvati politička rješenja“, napisao je u objavi na X u subotu.

Hamas je u petak navečer izdao službenu izjavu, slažući se s općim principima prijedloga od 20 tačaka koji je proslijedio američki predsjednik Donald Trump i pozivajući na pregovore o njegovim detaljima.

Al-Farah je smatrao da Hamasov potez pokazuje napore da se zaustavi agresija, ukine opsada, olakša razmjena zatvorenika i očuva jedinstvo palestinskog naroda.

Upozorio je da bi svaka eskalacija sukoba u Gazi bila nastavak procesa genocida i izgladnjivanja palestinskog naroda, a odgovornost za to leži na Sjedinjenim Državama i Izraelu.

Jemenski zvaničnik kritikovao je Trumpovu ulogu u planu, rekavši da američki predsjednik, „iako je glavni partner u agresiji na Gazu, ne može se predstaviti kao posrednik“.

Naglasio je da nijedan pravi posrednik ne prijeti drugoj strani uništenjem i ne nameće svoje zahtjeve jezikom rata.

„Umjesto da teži miru, Trump nastoji nametnuti bezuvjetnu predaju, a ovo ponašanje potpuno dovodi u pitanje neutralnost Washingtona“, primijetio je.

Slično tome, Mohammed Ali al-Huthi, član Vrhovnog političkog vijeća Jemena, također je reagirao na događaj, rekavši da Trump „nije posrednik, već strana u agresiji na Gazu i da očito djeluje u službi cionističkog režima.“

Podvukao je da se mir ne može graditi prijetnjama i da je čovjek mira neko ko hrabro sluša drugu stranu i približava pravedno rješenje.

„Trumpove prijetnje su oblik ucjene kako bi se proveli zahtjevi režima, čiji je premijer Benjamin Netanyahu jasno izjavio da su ciljevi Trumpovog plana u skladu s interesima Izraela“, dodao je.

„Okupacija mora prestati“

Pokret Islamskog džihada u Palestini potvrdio je svoje odgovorno učešće u konsultacijama koje su dovele do službenog odgovora Hamasa, opisujući ga kao jedinstveni „stav palestinskih snaga otpora“.

Palestinske frakcije otpora također su izrazile zahvalnost za regionalne diplomatske napore, posebno pozdravljajući „arapske i islamske stavove, egipatsko i katarsko posredovanje i turske napore za ujedinjenje stava“.

Zvanični odgovor Hamasa, koji je upućen u ime frakcija, opisali su kao „poziv svijetu da okupacija mora prestati i da naši ljudi imaju pravo na dostojanstven život bez ubijanja, uništavanja i raseljavanja“.

Dana 29. septembra 2025. godine, Trump je predstavio plan prekida vatre za Gazu od 20 tačaka. Uprkos svojim deklariranim ciljevima, plan su kritikovale palestinske grupe i organizacije za ljudska prava, koje tvrde da se više fokusira na razoružavanje Gaze nego na osiguranje sigurnosti civila.

Human Rights Watch je upozorio da će svako primirje koje ne prati ukidanje opsade samo produžiti humanitarnu krizu u Gazi.