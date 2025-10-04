  1. Home
Učenica u Španiji izbačena zbog nošenja hidžaba / Prikupljeno više od 8.000 potpisa podrške učenici s hidžabom

4 oktobar 2025 - 17:47
News ID: 1734803
ABNA24: Iman Akram, učenica koja je izbačena iz škole u Španiji zbog nošenja islamskog hidžaba, pokušava omogućiti nastavak nošenja hidžaba u učionicama prikupljanjem više od 8.000 potpisa i održavanjem protesta ispred škole.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Iman Akram, pakistanska učenica srednje škole Sagasta u španskoj pokrajini La Rioja, izbačena je iz škole zbog nošenja islamskog hidžaba. Prikupila je više od 8.000 potpisa kako bi joj se dozvolilo da nastavi nositi hidžab u razredu, a ispred škole su održani protesti u njenu podršku.

Učenica, koja je upisana u međunarodnu srednju školu te škole, kaže da je hidžab važan dio njenih vjerskih uvjerenja i da ne želi prekršiti svoje vjerske principe skidanjem istog. Iman Akram došla je u pokrajinu La Rioja iz Pakistana sa svojom majkom i sestrom i prva je u svojoj porodici koja je uspješno završila srednju školu.

Direktor njene srednje škole objavio je da je zabrana nošenja hidžaba nametnuta na osnovu odluke školskog vijeća i većinom glasova.

Odluka je izazvala proteste muslimanske zajednice i učenika ispred škole. Iman Akram kaže da je uprkos strahu njena motivacija da brani ljudska prava i bori se protiv diskriminacije porasla.

Ministrica obrazovanja La Rioje je u tom smislu rekla: „Zbog nedostatka jasnog nacionalnog zakona o hidžabu u školama, donesena je odluka da se oslonimo na interna školska pravila i sudske presude.“

