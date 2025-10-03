Sayyed Abdul Malik Al-Houthi: Zločini cionističkog režima provode se uz podršku Amerike i šutnju i neaktivnost Arapa

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Sayyed Abdul Malik Al-Houthi, vođa pokreta Ansarallah i jemenske revolucije, naglasio je da cionistički režim provodi svoje zločine oslanjajući se na učešće i podršku Amerike te šutnju i strašnu neaktivnost arapskih i islamskih vlada.

Govoreći o gotovo dvogodišnjoj agresiji cionističkog režima na Pojas Gaze i ubijanju, genocidu, uništavanju, opsadi i raseljavanju palestinskih građana, Al-Houthi je rekao: "Dok se približavamo kraju dvije godine agresivnog rata na Pojas Gaze, a održava se 80. godišnje zasjedanje Ujedinjenih nacija i globalni bijes zbog zločina izraelskog režima dostigao je vrhunac, režim nastavlja svoj genocid nad palestinskim narodom."

Genocid nad djecom i korištenje gladi kao oružja

Vođa Ansarullaha, osvrćući se na šehadet i ranjavanje više od 2.500 Palestinaca u posljednje vrijeme i raseljavanje stotina hiljada ljudi iz Pojasa Gaze, dodao je: "Izraelski neprijatelj nastavlja koristiti gladovanje naroda Pojasa Gaze kao oružje za svoj genocid nad palestinskim narodom, a među njima su djeca očito žrtve."

Trumpov plan; Pokušaji eliminacije palestinskog suvereniteta i otpora

Sayyid Abdul-Malik al-Huthi je o planu Donalda Trumpa za Pojas Gaze i manipulacijama izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u njemu rekao: "Ovaj plan je predstavljen Netanyahuu (prije njegovog službenog objavljivanja) kako bi mu se dodale još neke promjene i pretvorio ga u plan koji ispunjava sve zahtjeve Izraelaca."

Dodao je: "Ovaj američko-izraelski plan ni na koji način ne podrazumijeva nastavak palestinskog suvereniteta nad Pojasom Gaze, već su pokušali formirati još jedno administrativno tijelo koje se sastoji od Amerikanaca, Britanaca i drugih." Trumpov predloženi plan nije čak ni prihvatio Palestinsku upravu, a nisu čak ni prihvatili "palestinsku državu" koju su neke zapadne zemlje priznale po imenu.

Al-Huthi je naglasio: Amerikanci i Izraelci pokušavaju pretvoriti Pojas Gaze u zonu za besposličarenje i osloboditi ga svakog otpora i borbe, te su uključili klauzule o razoružavanju otpora i preseljenju mudžahedina iz Pojasa Gaze.

Obmana "Humanitarne fondacije Gaze" i očigledna reakcija izraelskih pristalica

Vođa Jemenske revolucije rekao je: Izraelci su u Trumpov plan uključili klauzule o razoružavanju otpora i preseljenju mudžahedina iz Pojasa Gaze.

Naglasio je: Ovaj američki plan predložen je nakon protesta i vala globalnog bijesa zbog brutalnosti, agresije i genocida izraelskog neprijatelja, u saradnji s Washingtonom, nad palestinskim narodom.

Ističući da su razmjere zločina cionističkog režima dostigle takav nivo da su čak i glavni pristalice ovog režima bile prisiljene reagovati, rekao je: Vlade koje su najviše sarađivale s izraelskim neprijateljem bile su prisiljene, iako površno, objaviti priznanje palestinske države kako bi izrazile svoje nezadovoljstvo nivoom izraelskog prkosa i zločinima cionista.

Sayyed Abdul Malik Al-Houthi je rekao: Aktivnosti protiv izraelskog neprijatelja se povećavaju u nekim zemljama poput Italije, a lučki radnici, sindikati i javnost su prisutni u tim aktivnostima.

Osnivanje takozvane "Humanitarne fondacije za Gazu" od strane Sjedinjenih Američkih Država uz podršku cionističkog režima smatrao je vrstom obmane kako bi se izbjegao globalni pritisak, te je rekao: Kada je situacija u Pojasu Gaze dostigla strašne nivoe gladi i gladi, Amerikanci su se okrenuli osnivanju takozvane Humanitarne fondacije za Gazu.

Vođa Jemenske revolucije naglasio je: "Humanitarna fondacija za Gazu" je vrlo varljiv naziv, a cijelom svijetu je postalo jasno da je ova fondacija poluga za ubijanje i kršenje dostojanstva palestinskog naroda.

U drugom dijelu svog govora o Trumpovom planu za Pojas Gaze, rekao je: Zločinac Netanyahu priznao je da Trumpov plan sadrži izraelske zahtjeve za Pojas Gaze, a ovaj Trumpov plan je predstavljen Netanyahuu na daljnje izmjene kako bi poprimio izraelsku prirodu.

Sayyed Abdul-Malik Al-Houthi je primijetio: Zločinac Trump govorio je o svom planu u okviru služenja "Izraelu" i u tom smislu se osvrnuo na svoje prethodno služenje ovom režimu priznajući Jerusalem kao glavni grad ovog lažnog režima.

Naglasio je: Međunarodno je prihvaćena činjenica da nacije imaju pravo da određuju vlastitu sudbinu, pa kako mogu lišiti palestinski narod u Pojasu Gaze prava da sami upravljaju?

Vođa Ansarullaha je rekao: Cilj takozvanog "Mirovnog vijeća" na čelu s Trumpom je oduzimanje prava Palestinaca.

Rekao je: Amerikanci nastoje regrutirati arapske vlade da pružaju sigurnosne usluge izraelskom neprijatelju. Trump je eksplicitno rekao da arapske vlade moraju preuzeti odgovornost za razoružavanje Hamasa, brigada Al-Qassam i drugih palestinskih grupa.

Sayyed Abdul-Malik Al-Huthi je izjavio: Trump želi da arapske vlade preuzmu odgovornost za razoružavanje palestinskog naroda, a ovo je vrlo prljav pokušaj ciljanja palestinskog naroda.

Vođa Ansarullaha Jemena rekao je: Napori Sjedinjenih Država i Izraela su da palestinski narod, otpor i njihove mudžahedine postave između tri opcije: nastavak genocida, okupacija i predaja.

Dodao je: Jasan pristup Sjedinjenih Država kada govori o promjeni Bliskog istoka se mijenja.

Situacija u regiji ide u prilog izraelskom neprijatelju, a na štetu slobode, nezavisnosti, dostojanstva, religije i prava arapskih i islamskih naroda.

Sayyed Abdul Malik Al-Huthi je rekao: Stav većine arapskih i muslimanskih lidera u podršci palestinskom narodu i suočavanju s izraelskim režimom nije bio na nivou stava predsjednika Kolumbije, jer je on pozvao na formiranje vojske za oslobađanje Palestine i prekid svih odnosa s izraelskim neprijateljem.

Naglasio je: Aktivisti globalne pomorske flote "Samoud" uspjeli su diskreditirati izraelskog neprijatelja i skrenuti pažnju svijeta na patnju palestinskog naroda.

Vođa Jemenske revolucije je rekao: Mnoge zemlje su u neprijateljskom i konkurentskom položaju (prema Sjedinjenim Državama i Zapadu). Kina, Rusija i druge zemlje poput Kube, Sjeverne Koreje i Venecuele sačuvale su i zaštitile svoju slobodu. Amerikanci su uprli oko u ogromne rezerve nafte Venecuele.

U drugom dijelu svog govora, pohvalio je veliku i brojnu prisutnost ljudi na ceremoniji u spomen na šehida "Sayyeda Hassana Nasrallaha", pokojnog generalnog sekretara Hezbollaha i drugih mučenika libanskog otpora, te je to smatrao znakom odanosti politici otpora, te je rekao: Porijeklo i narodna podrška otporu u Libanu dokazali su njegovu odanost i pokazali njegove plemenite vrijednosti.

Govoreći o operaciji jemenske vojske ove sedmice u podršci narodu i palestinskom otporu sa 18 raketa i dronova protiv cionističkih ciljeva duboko u okupiranim teritorijama i Crvenom moru, vođa jemenskog pokreta Ansarallah rekao je: Prošlog četvrtka, ciljano je plovilo koje je prekršilo naredbu o zabrani kretanja prema okupiranim teritorijama.

Napomenuo je: Broj brodova koji su ciljani u okviru operacija podrške i podrške za Pojas Gaze dostigao je 228 brodova. Ovo je značajan broj koji svjedoči o ozbiljnosti i efikasnosti jemenske vojske i ima utjecaj na izraelskog neprijatelja.

Sayyid Abdulmalek Al-Huthi je naglasio: "Izraelska vojna agresija na Jemen prošle sedmice, kao i prethodna agresija i zločini ovog režima, neće slomiti volju našeg naroda."

Na kraju, pozvao je različite segmente jemenskog naroda da sutra, u petak, izađu na ulice i održe marš s milion ljudi u znak podrške palestinskoj stvari.