Predsjednik Pezeshkian poziva na jedinstvo kako bi se prevazišle prijetnje i sankcije

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian pozvao je na jedinstvo i oslanjanje na vjeru i narod suočen s prijetnjama i sankcijama, napominjući da atentati, vojni pritisak i ekonomska eksploatacija neće natjerati naciju da se pokori.

Govoreći na sastanku s intelektualcima i političkim, društvenim i kulturnim aktivistima provincije Hormozgan u Bandar Abbasu u četvrtak, Pezeshkian je pozvao zvaničnike i građane da vjeruju u domaće sposobnosti i podršku stanovništva kako bi održali zamah uprkos pritiscima.

„Ciljevi, dostojanstvo i ponos zemlje ne smiju biti zaboravljeni. Moramo se kretati u jednom redu, prema jednoj kibli i pod jednim vodstvom. To je značenje zajedničke molitve; jedinstvo. Ako ovo jedinstvo ne postoji, ta zajednica će biti samo prazna ljuska“, rekao je.

„Neprijatelji misle da atentatom mogu srušiti našu naciju na koljena, dok su hiljade drugih vrijednih ljudi spremne da uzmu ovu zastavu“, rekao je, misleći na višedecenijsku kampanju atentata Sjedinjenih Država, Izraela i drugih terorističkih grupa koje oni podržavaju protiv Irana.

Jedan od posljednjih planova atentata dogodio se u junu kada je izraelski režim pokrenuo ničim izazvanu agresiju na Iran, ciljajući visoke vojne komandante i nuklearne naučnike, a ubivši i stotine civila.

Pezeshkian je također ukazao na ilegalne sankcije nametnute protiv zemlje zbog njenog mirnodopskog nuklearnog programa, rekavši da one ne mogu blokirati put nacije. „Oni koji se boje sankcija ne vjeruju da se put može nastaviti oslanjajući se na Boga i narod.“

Ovi komentari dolaze nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a u nedjelju obnovilo sankcije protiv Irana koje su ukinute nuklearnim sporazumom iz 2015. godine. Sankcije će ponovo zamrznuti iransku imovinu u inostranstvu, zaustaviti poslove s Islamskom Republikom i ciljati odbrambeni raketni program zemlje.

Sankcije su vraćene kao dio takozvanog mehanizma brzog vraćanja koji su tri evropske strane sporazuma koristile nakon što su optužile Iran za nepoštivanje sporazuma uprkos vlastitom neuspjehu da se pridržavaju svog dijela obaveza.

Izrael 'glavni neprijatelj' muslimanskog svijeta

Predsjednik je kritikovao iskorištavanje muslimanske nejedinstva od strane stranih protivnika, koji otimaju naftu, plin i mineralne resurse regije, dok istovremeno snabdijevaju oružjem namijenjenim podsticanju sukoba između muslimanskih naroda.

„Cionistički režim, s malom populacijom, ubija žene i djecu pred očima stotina miliona muslimana, a reakcija nekih vlada je u najboljem slučaju samo osuda. Neki čak tajno sjede pored tih kriminalaca i razmjenjuju ljubaznosti“, rekao je.

„Da su muslimani ujedinjeni, takvi zločini se ne bi događali“, rekao je predsjednik, budući da je izraelski genocidni rat u Pojasu Gaze ubio više od 66.200 ljudi, interno raselio gotovo cijelo stanovništvo i izazvao tešku humanitarnu situaciju u posljednje dvije godine.

Pezeshkian je kritikovao oslanjanje muslimanskih zemalja na vanjske sile.

„Neprijatelj uzima našu naftu, plin i rudnike. Zauzvrat nam daje oružje i avione da se međusobno borimo. Ključ za korištenje tih aviona je također u njegovim rukama; ako dozvoli, oni lete; ako ne, prizemljuju se.“

Pozvao je na dijalog u cijeloj regiji. „Sa svim islamskim zemljama - od Afganistana i Pakistana do Omana i UAE, od Katara i Kuvajta do Saudijske Arabije, Iraka i Turske - problemi bi trebali biti riješeni dijalogom, a ne podjelama i ratom; naš glavni neprijatelj je cionistički režim“, rekao je Pezeshkian.