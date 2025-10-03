2 žrtve u oružanom napadu ispred jevrejske sinagoge u Manchesteru, Engleska

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), britanska policija je objavila da je osumnjičeni za napad ispred jevrejske sinagoge u gradu Manchesteru na sjeveru Engleske Jihad al-Shami, 35-godišnji britanski državljanin sirijskog porijekla.

Prema policiji Velikog Manchestera, al-Shamija je ubila policija nakon što je automobilom udario u pješake i izbo najmanje jednu osobu. Napad se dogodio tokom jevrejskog praznika Jom Kipur, ubivši dvije osobe i ranivši tri druge.

Tri druga osumnjičena, dva muškarca u tridesetim godinama i jedna žena u šezdesetim godinama, uhapšeni su u saopštenju, saopštila je policija. Optuženi su za počinjenje, planiranje i podsticanje terorističkih djela.

Ranije je britanska policija opisala napad kao teroristički napad i saopštila da je napadač nosio prsluk koji je izgledao kao eksplozivni prsluk, iako je kasnije utvrđeno da je lažan.

Lawrence Taylor, vodeći britanski zvaničnik za borbu protiv terorizma, objavio je da su sigurnosne mjere pojačane i da su policijske snage širom zemlje u stanju visoke pripravnosti. Izvori vijesti također su izvijestili da su se istrazi pridružili i policija za borbu protiv terorizma i britanska Služba domovinske sigurnosti (MI5).

Nakon incidenta, britanski premijer Keir Starmer prekinuo je svoje putovanje u Kopenhagen kako bi prisustvovao evropskom samitu i odmah se vratio u London. Po dolasku je predsjedavao hitnim sastankom vladinog kriznog odbora, poznatog kao "Kobra".