Islamske zemlje se ne usuđuju ni spomenuti Izrael

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Hojjatul Islam Wal Muslimeen Muhammad Amin Shahidi, poznata ličnost i šef Ujedinjenih naroda Pakistana, rekao je da je izraelski napad na Katar napad na sigurnost nezavisne zemlje i da bi kao odgovor sam Katar i druge islamske zemlje definitivno trebali pokazati oštar i odlučan odgovor.

Dodao je: „Izjava izdata u prisustvu islamskih zemalja je toliko ponižavajuća, poražena, puna straha i pod utjecajem američke politike da se čak ni prilikom osude napada, ove zemlje nisu usudile direktno spomenuti Izrael po imenu i izjaviti da je Izrael napravio grešku.“

Shahidi je primijetio: „Takvim osuđujućim izjavama koje nisu spremne ni spomenuti Izrael po imenu, ne samo da ne štete Izraelu, već mu daju i više hrabrosti, jer pokazuju koliko muslimanske zemlje i njihovi lideri gube žar i što su više napadani, to su spremniji da to tolerišu.“

Istaknuti pakistanski učenjak je nastavio: „Zemlja koja nije voljna imenovati Izrael u osuđujućoj izjavi nakon izraelskog napada na Katar, zemlja koja nije voljna poduzeti bilo kakve praktične korake protiv Izraela uprkos smrti i ranjavanju više od dvjesto hiljada ljudi, zemlja koja poduzima korake protiv Jemena umjesto protiv Izraela, poduzima korake protiv Huta, zemlja koja svu svoju energiju troši na ciljanje i razoružavanje snaga Hezbollaha umjesto da okonča ulogu Izraela u Libanu, ne možemo očekivati ​​da će ova zemlja potpisati sporazum s Pakistanom tako da kao rezultat ovog sporazuma, obje zemlje mogu poduzeti bilo kakav korak protiv interesa Izraela.“