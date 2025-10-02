Trumpov plan od 20 tačaka za Gazu je đavolja zamka

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Hojjatul Islam Wal Muslimeen Syed Hassan Zafar Naqvi, poznati pakistanski hatib i generalni sekretar Pakistanskog vijeća muslimanskog jedinstva, oštro je reagirao na Donaldov plan od 20 tačaka za Gazu, opisujući ga kao "đavolju zamku".

Dodao je: "Kroz ovaj plan, s izuzetkom nekoliko islamskih zemalja, cijeli islamski svijet će biti uhvaćen u zamku."

Naqvi je rekao: Vladari Pakistana, koji su već praktično na neki način prihvatili Izrael, sada ga otvoreno prihvataju kroz isti ovaj zli plan i potpisuju deklaraciju koja formalizira uništenje Palestinaca.

Naglasio je da cilj ovog sporazuma nije samo legitimizacija okupacije Palestine, već i produženje izraelske okupacije Jerusalema.

Pakistanski šiitski učenjak je izjavio: Ova izdaja je umrljana krvlju hiljada i miliona Palestinaca, a islamski svijet je samo posmatrač. Posrednici Amerike i Izraela su također partneri u ovoj zavjeri.

Naqvi se osvrnuo na napore za koje se kaže da se odvijaju u Pakistanu postavljanjem izraelskih agenata u medije kako bi manipulirali javnim mnjenjem i rekao da je u tako opasnoj situaciji, osim nekoliko stranaka, većina političkih i vjerskih grupa usvojila kriminalnu šutnju.

Upozorio je da historija neće oprostiti ovu veliku izdaju i da će oni koji danas izdaju Palestinu sutra biti osramoćeni.

Član Vijeća muslimanskog jedinstva također je upozorio da neke strane i domaće snage pokušavaju ponovo rasplamsati sektaške podjele kako bi postigle svoje ciljeve.

Upozorio je da ako se islamski učenjaci danas ne oglase i ne suprotstave planovima Amerike i Izraela, postepeno će doći red na sve. Sada nije vrijeme da se sjedi kod kuće, već da se stane na teren, odgovori na optužbe i brani položaj i dostojanstvo nacije.