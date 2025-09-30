Dobitnik Nobelove nagrade zalaže se za hapšenje Netanyahua na argentinskom tlu

„Ako dođe ovdje, pozvan od strane predsjednika Javiera Mileija, logično je da će naići na otpor. I nadamo se da neće doći u zemlju“, rekao je Perez u ponedjeljak.

Argentina, koja priznaje nadležnost ICC-a, zakonski je obavezna da provede njegove presude, naglasio je.

Perez je optužio Izrael za namjerno ciljanje civila u Gazi, tvrdeći da su napadi režima u Tel Avivu rezultirali smrću približno 20.000 djece.

Također je osudio Mileijevu administraciju zbog najave da neće izdati nalog za hapšenje ukoliko Netanyahu dođe u posjetu. Predsjednik Milei gradi sve bliže odnose s Izraelom.

„Stav suda je nedvosmislen“, rekao je, nazivajući stav „negativnim znakom za demokratiju“ i dokazom rastućeg saveza Argentine s Izraelom i SAD-om.

Perez, 93, smatra se jednim od najcjenjenijih zagovornika ljudskih prava u Latinskoj Americi.

Dobio je Nobelovu nagradu za mir 1980. godine za svoj mirni otpor vojnoj diktaturi u Argentini, nakon što je bio zatvoren i mučen zbog svog aktivizma prije nego što je postao doživotni zagovornik pravde.

Peticija je podnesena dok Milei, odani Netanyahuov pristalica, jača odnose s Izraelom. Tek prošle sedmice, dobio je priznanje "B'nai B'rith" za ono što je organizacija nazvala njegovom nepokolebljivom predanošću Izraelu.

Očekivalo se da će Netanyahu otputovati u Argentinu nakon posjete SAD-u ove sedmice, ali je navodno otkazao svoj plan. Izraelski zvaničnici tvrdili su da je posjeta prekinuta "zbog tehničkih razloga".

"SAD podržavaju Izrael, čak i uz veto u UN-u", rekao je Perez, dodajući da Washington predstavlja najznačajniju prepreku postizanju mirnog rješenja sukoba.

Kritizirao je Izrael što je dugo pokušavao opstruirati uspostavljanje palestinske države, koju podržavaju utjecajni saveznici.

Perez je izrazio daljnje neodobravanje UN-a, navodeći da je kompromitovan pritiskom Sjedinjenih Država.

„UN se mora reformirati i demokratizirati. Mi, narodi svijeta, želimo mir. Pa ipak, vidimo trenutnu situaciju. Izuzetno je opasna“, rekao je, napominjući neuspjeh UN-a da zaustavi i krvavu izraelsku vojnu kampanju u Gazi i rat u Ukrajini.

Perez je naglasio da veliki dio jevrejske zajednice koja govori španski u Argentini, koja je najveća na svijetu i procjenjuje se da broji oko 250.000 ljudi, snažno kritikuje akcije režima u Tel Avivu u Gazi.

Na primjer, spomenuo je jevrejskog argentinskog glumca Normana Briskog, koji je kritikovao zločine izraelske vojske u Gazi i potom se suočio s antisemitskim napadima.

Detaljno je opisao svoju saradnju sa jevrejskim i propalestinskim aktivistima u Argentini, ističući kampanju „Ne u naše ime“ u Buenos Airesu koja ima za cilj mirna rješenja.

Perez je također pohvalio ciljeve Globalne Samud flotile, koja ima za cilj probijanje izraelske blokade u Gazi i pružanje pomoći.

O izgledima za prekid vatre u Gazi, rekao je: „Izrael mora zaustaviti ovaj genocid, koji nastavlja činiti svaki dan, bombardirajući bolnice, škole i uništavajući živote ljudi. To je zaista jako, jako loše i čovječanstvo mora pomoći.“

Perez je dodatno optužio zapadne nacije za licemjerje.

„S jedne strane, evropske zemlje govore o želji za mirom, ali nastavljaju pomagati Izraelu. UN je ušutkan. SAD nastavljaju vršiti pritisak da palestinski narod nestane“, rekao je.