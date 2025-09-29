Bivši imam Velike džamije pušten iz saudijskih zatvora nakon 7 godina

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABN), šejh Saleh Al-Talib, bivši imam Velike džamije u Meki, konačno je pušten nakon što je proveo više od sedam godina u zatvoru, ali ostaje u kućnom pritvoru i mora nositi elektronsku traku za praćenje.

Razlog hapšenja Saleha al-Taliba datira iz 2018. godine, kada je u jednoj od svojih hutbi rekao da je vjerski neprihvatljivo da muškarci i žene budu zajedno na koncertima i drugim okupljanjima i uživaju u tom događaju.

Ova hutba bivšeg imama džuma-namaza u Velikoj džamiji izazvala je nezadovoljstvo saudijskih vlasti i pritisak vladinih agencija povezanih sa Saudijskom općom organizacijom za zabavu, što je na kraju dovelo do njegovog hapšenja.