Bivši imam Velike džamije pušten iz saudijskih zatvora nakon 7 godina

29 septembar 2025 - 16:22
News ID: 1732878
ABNA24: 2018. godine, šejh Saleh Al-Talib se u jednoj od svojih hutbi usprotivio koncertima i događajima miješanog spola, što je izazvalo nezadovoljstvo saudijskih vlasti i pritisak vladinih agencija povezanih s Općom organizacijom za zabavu Saudijske Arabije, što je na kraju dovelo do njegovog hapšenja.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABN), šejh Saleh Al-Talib, bivši imam Velike džamije u Meki, konačno je pušten nakon što je proveo više od sedam godina u zatvoru, ali ostaje u kućnom pritvoru i mora nositi elektronsku traku za praćenje.

Razlog hapšenja Saleha al-Taliba datira iz 2018. godine, kada je u jednoj od svojih hutbi rekao da je vjerski neprihvatljivo da muškarci i žene budu zajedno na koncertima i drugim okupljanjima i uživaju u tom događaju.

Ova hutba bivšeg imama džuma-namaza u Velikoj džamiji izazvala je nezadovoljstvo saudijskih vlasti i pritisak vladinih agencija povezanih sa Saudijskom općom organizacijom za zabavu, što je na kraju dovelo do njegovog hapšenja.

