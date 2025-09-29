Humanitarna katastrofa u Darfuru, Sudan/ Desetine djece i starijih osoba umiru od gladi u izbjegličkom kampu Abu Shouk

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), lokalni aktivisti u Sudanu prijavili su smrt najmanje 73 djece i više od 22 starije osobe u izbjegličkom kampu Abu Shouk koji se nalazi u sjevernom Darfuru.

Ove smrti dogodile su se u proteklih četrdeset dana, nakon teške gladi i pogoršanja humanitarne situacije u gradu El Fasher.

Kamp Abu Shuk, u kojem je ranije bilo smješteno više od 190.000 raseljenih osoba, posljednjih je sedmica bio meta ponovljenih napada, prisiljavajući veliki broj njegovih stanovnika na bijeg. Preostale raseljene osobe žive u "izuzetno teškim" uvjetima, s gotovo potpunim nedostatkom hrane i lijekova, prema podacima Komore za vanredne situacije.

Aktivisti su izvijestili da su Snage za brzu podršku uništile oko 98% zaliha vode u kampu tokom napada na kamp krajem augusta. U napadu je ubijeno oko 40 raseljenih osoba, a drugi su oteti.

U saopćenju Komore za vanredne situacije također je najavljena potpuna obustava besplatnih obroka zbog nedostatka sredstava. Troškovi pripreme obroka za oko 20 porodica dostigli su više od 9 miliona sudanskih funti, što pogoršava krizu neuhranjenosti među ranjivim grupama.

Aktivisti su upozorili na "zdravstvenu katastrofu". Tijela žrtava ostavljena su u blizini izbjegličkog kampa, a zbog ekstremne nesigurnosti nije ih moguće sahraniti. Aktivisti su također pozvali na hitnu akciju međunarodnih i humanitarnih organizacija kako bi se uspostavili sigurni prolazi za zaštitu civila.

Uprkos obećanjima Snaga za brzu podršku da će uspostaviti sigurne rute, hiljade civila i dalje se suočavaju sa široko rasprostranjenim kršenjima ljudskih prava, uključujući pritvaranje, mučenje i ubistva.

Ovi događaji označili su novo poglavlje u humanitarnoj krizi u Darfuru, krizi koja se svakim danom pogoršava i nastavlja se u potpunoj tišini međunarodne zajednice.