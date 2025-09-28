Nasrallah je znao da će poginuti: Za četiri dana je gotovo!

Prema izvještaju novinske agencije Ahl al-Bayt (ABNA), na prvu godišnjicu šehadeta Sayyida Hassana Nasrallaha, u medijima i na društvenim mrežama objavljuju se brojni intervjui i članci o ličnim, društvenim, duhovnim i političkim dimenzijama ovog istaknutog šehida.

Jedna od najvažnijih karakteristika šehida Nasrallaha bila je njegova vjera i iskrenost pred Bogom i kretanje putem Božanskog zadovoljstva. Vođa Otpora ostao je usred vatre cionističkog režima, vjerujući da je smrt u Božjim rukama, te je blisko upravljao operacijama protiv krvožednog cionističkog režima.

Prema izjavi vođine rodbine i prijatelja, on je unaprijed predvidio vrijeme svog šehadeta, a to nije neobično među ljudima povezanih s Bogom.

Djeca šehida Sayyida Hassana Nasrallaha, "Zeinab" i "Jawad Nasrallah", u intervjuima su potvrdila da je njihov otac predviđao kad će biti ubijen.

Jawad Nasrallah je u vezi s tim rekao: "Vidio sam mladića kako priča o hadži Nabilu, da je Nasrallah rekao dan ranije omladini da će njihov sastanak u Džennetu biti sa hazreti Zehrom, s.a, ako Bog da. Mladić kaže: Nazvao sam hadži Nabila i rekao mu da premjesti Sejjida odande. Rekao je da nema koristi. Pitao je zašto i čuo odgovor da Sejjid kaže: "Bit će gotovo za četiri dana".

Zeinab Nasrallah također kaže u intervjuu: Oprostio se od moje majke i rekao da je to posljednji oproštaj. Kada je postao šehid, moja majka se sjetila tog trenutka.