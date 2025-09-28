Sadašnje stoljeće je stoljeće islama

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ajetullah Hafiz Sayyed Riaz Hussain Najafi, vođa Šiitske obrazovne unije Pakistana, naglasio je da je najveća sreća islamske nacije njeno pripisivanje časnom Poslaniku islama, hazreti Muhammedu Mustafi.

" Iako su poslanici poslani prethodnim narodima, naš Poslanik je predvodnik svih poslanika i, kao rezultat toga, njegov narod je superiorniji od drugih naroda. Stoga je neophodno da muslimani svojim djelima pokažu da su narod Velikog Poslanika (s.a.v.s.) i da su superiorniji od drugih naroda.

Naglašavajući da je sadašnje stoljeće stoljeće islama, ajetullah Najafi je rekao: Pobjeda Pakistana nad Indijom, uspješni napadi Irana na Izrael i otpor grupa poput Hamasa u Palestini, Hezbollaha u Libanu i Ansarullaha u Jemenu su sve znakovi veličine, hrabrosti i postojanosti muslimana.

Dodao je: Bog ima posebnu ljubav prema svom Poslaniku (s.a.v.s.), što je također izraženo u suri "Ad-Dhuha". Na početku islama, iako je bilo mnogo muslimana, postojale su samo tri osobe koje su se molile: Božiji Poslanik (s.a.v.s.), Zapovjednik vjernih Ali (s.a.v.s.) i Hatidža (s.a.v.s.). Istakao je: Hazreti Musa (s.a.v.s.) se molio za otvaranje srca i otvaranje jezika, ali Allah je rekao o Poslaniku islama (s.a.v.s.): "Zar ti neću otvoriti srce?" Upravo je to otvaranje srca uzrokovalo oproštenje svim neprijateljima prilikom osvajanja Meke.

Ajetullah Najafi izrazio je žaljenje i napomenuo da je u prvih sedamsto godina nauka bila naslijeđe muslimana, ali da je sada to naslijeđe preneseno na Zapad.