Izvještaj ABNA-e o godišnjici šehida Sayyeda Hassana Nasrallaha u Bejrutu / Sjećanje na njega živjet će vječno

Prošla je godina dana od smrti Sejida Šehida Otpora, Sejida Hasana Nasrallaha, i danas se u Bejrutu, glavnom gradu Libana, sjećanje i ime ovog velikog mudžahedina odaje počast tokom posebne ceremonije.

Već satima, stanovnici Bejruta i pristalice otpora dolaze na ovu ceremoniju iz raznih pravaca kako bi odali počast potlačenom vođi i obnovili svoju predanost njegovim idealima.

Napravljeni su posebni aranžmani kako bi ova ceremonija bila što veličanstvenija, a na mjestu događaja će se izvoditi epske pjesme.

Ceremoniji, je prisustvovao Ali Larijani, sekretar Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, i iranska delegacija.

Hojjatoleslam-walmuslimin Qomi, zamjenik za međunarodne poslove Ureda vođe revolucije, ajetullah Mohsen Arakij, član Vrhovnog vijeća Svjetske skupštine Ahlul Bayta (AS), i grupa drugih iranskih zvaničnika prate delegaciju.

Po ulasku na ceremoniju, dr. Larijani se nakratko sastao s ocem šehida Nasrallaha.

Ceremoniji prisustvuju libanski i zvaničnici drugih zemalja, kao i velika masa ljudi, a stotine novinara i medijskih aktivista je prate.

U sklopu ove ceremonije, predstavnik Vođe Revolucije, u govoru u kojem je prenio pozdrave Vrhovnog Vođe Revolucije otpornom narodu Libana, rekao je: Sayyed Hassan Nasrallah ostat će u srcima muslimana i vjernika, istih onih vjernika koje je opisao kao najčasnije i najodanije ljude. O vođo šehida otpora, budi uvjeren da će djeca otpora biti na putu otpora do potpune pobjede nad cionistima i arogantnim silama, dok potpuno ne oslobode zemlju Palestinu i vrate Jerusalem njenim vlasnicima, i dok muslimani ne budu klanjali u Jerusalemu, u stanju pobjede i ponosa.

Ceremonija je nastavljena govorom šejh Naima Qassema, generalnog sekretara Hezbollaha u Libanu, koji je bio popraćen izrazima emocija prisutnih. Odao je počast njihovom visokom položaju odajući počast sjećanju i imenima generalnih sekretara Hezbollaha u Libanu.

Generalni sekretar Hezbollaha u Libanu dodao je: Smrt Sayyeda Hassana Nasrallaha je tužna i teška, ali njegovo svjetlo i utjecaj su i dalje sjajni, a njegova duhovna prisutnost postala je istaknutija nakon njegovog odlaska. Nekada je bio vođa, sada je inspiracija vođama. Seyyed je bio "nosilac zastave otpora" i posijao je pitanje Palestine u srca, a to sadnja je sada postala snažan i ponosan otpor koji je osnova za pobjede.

Vođa oružja Otpora je rekao: Suprotstavili smo se globalnom ratu koji je imao za cilj uništiti Otpor i utrti put Velikom Izraelu. Ali neprijatelj je poražen i spremni smo suprotstaviti se svakoj agresiji. Također ćemo se suočiti s kampanjom razoružanja na način sličan Kerbeli.

Cijeneći ulogu Islamske Republike Iran u podršci Otporu, dodao je: Nacija, Vođa i vlada Irana, svojom podrškom, omogućili su Otporu da nastavi svojim putem. Također pozdravljamo Jemen, koji je platio visoku cijenu za čast Otpora. Suočit ćemo se s kampanjom razoružanja na način sličan Karbali i rukovat ćemo se s libanonskom vojskom kako bismo se suočili s našim glavnim neprijateljem.

Nastavit ćemo ovim putem nakon tvog odsustva; tvoja metoda i put se nastavljaju i mi ćemo ih slijediti. Mi smo nosioci povjerenja, nosioci islama, otpora i slobode Palestine, i ostajemo nepokolebljivi u pridržavanju ovog povjerenja.

Vrijedi podsjetiti da je na današnji dan prošle godine izvršen jedan od najvećih napada cionističkog režima na Bejrut, u kojem je šehidskom smrću ubijen Sayyed Hassan Nasrallah, generalni sekretar libanskog Hezbollaha, zajedno s nizom drugih zapovjednika Hezbollaha, kao i general Abbas Nilforoshan, zapovjednik Revolucionarne garde.