Nasrallah ostaje noćna mora za Izrael: Jemenski vođa

„Šehid Sayyed Hassan Nasrallah je... pravi užas i noćna mora za cioniste više od četiri decenije“, rekao je Sayyed Abdulmalik Badr al-Din al-Houthi u govoru u subotu povodom godišnjice šehidske smrti bivšeg generalnog sekretara Hezbollaha.

Abdulmalik je rekao da je Nasrallah pomogao u zaustavljanju cionističkih napora da šire defetizam među muslimanskim narodima i ispravio zablude o osporavanju cionističkog narativa.

Rekao je da je nakon pobjede Hezbollaha protiv Izraela u ratu 2006. godine, projekat "Novi Bliski istok", koji su SAD osmislile kako bi promijenile geopolitiku regije, "propao pod nogama ratnika u Libanu".

"Nasrallah je stajao poput visoke planine protiv projekta Novi Bliski istok koji su SAD tada najavile", rekao je jemenski lider, prema izjavama koje je objavila Al Masirah TV.

Abdulmalik je rekao da bi, da su arapske zemlje podržale pobjedu Hezbollaha 2006. godine, to imalo daleko veći utjecaj na živote muslimanskih naroda.

"Pobjeda 2006. godine dala je Libanu preko 18 godina zaštite i stabilnosti od Izraela", rekao je.

Vođa Ansarullaha rekao je da je sadašnja generacija boraca otpora živjela uz Nasrallaha i učila od njega, dodajući da će njegove velike kvalitete i plemenite osobine ostati blagoslov za cijelo čovječanstvo.

Razoružanje Hezbolaha, američko-izraelska zavjera

Abdulmalik je rekao da su dostignuća Hezbollaha jasna, trajna i neporeciva, dodajući da cijele vojske regije nisu uspjele postići ni djelić onoga što je Hezbollah postigao.

Rekao je da je jedini razlog za američko-izraelske pozive na razoružanje Hezbolaha taj što ta grupa blokira izraelsku okupaciju Libana.

„Pozivi na razoružanje Otpora u Libanu, Palestini, a sada i Iranu su američko-izraelski zahtjevi... SAD i Izrael prirodno nastoje ukloniti svaku prepreku svojim planovima dominacije“, rekao je jemenski vođa.

Rekao je da arapskim i islamskim zemljama trebaju sve vrste oružja kako bi se suočile s prijetećim opasnostima, dodajući da bi posjedovanje oružja trebalo biti problem samo za Izrael.

Abdulmalik je rekao da je nakon gotovo dvije godine izraelske agresije u Gazi i napada na druge zemlje postalo jasno da režim nastoji dominirati regijom uz pomoć SAD-a.

„Američko-izraelska shema cilja cijeli muslimanski svijet, njegove narode i njegove zemlje bez izuzetka“, rekao je.