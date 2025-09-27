Iran: Atentat na Nasrallaha bio je jasno kršenje Povelje UN-a

Saopštenje je objavljeno u subotu, povodom prve godišnjice atentata na šehida Hezbollaha Nasrallaha i Sayyeda Hashema Safieddina, obojica ubijena prošle godine u odvojenim napadima izraelskog režima.

U svom saopštenju, ministarstvo vanjskih poslova nazvalo je atentat očiglednim činom terora usmjerenim na potkopavanje nezavisne države članice UN-a.

Ministarstvo je reklo da će, nesumnjivo, kažnjavanje cionističkih počinilaca za ovaj zločin ostati ključni zahtjev regionalnih zemalja.

Štaviše, ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je Nasrallahovu utjecajnu ulogu tokom tri decenije u vođenju otpora Libana protiv strane agresije i okupacije.

Teheran je ponovio svoju nepokolebljivu podršku Bejrutu, pozivajući zemlje u regionu da prepoznaju rastuću prijetnju koju predstavlja ekspanzionizam cionističkog režima i da ojačaju stabilnost, sigurnost i suverenitet Libana.

U saopštenju ministarstva vanjskih poslova istaknuto je da je u operaciji ubistva koja je dovela do Nasrallahovog šehadeta u stambenim područjima Bejruta korišteno napredno američko oružje.

Osudili su zločin, nazivajući počinitelje "vječnim teretom" za regiju i slobodan narod.

Osvrćući se na Nasrallahovo naslijeđe, u izjavi se navodi: „Tokom otpora Libana, šehid Sayyed Hassan Nasrallah odigrao je odlučujuću ulogu u jačanju autoriteta Libana i uspostavljanju njegovog odvraćanja od strane agresije.“

U izjavi je odato priznanje drugim vođama otpora, uključujući šehida brigadnog generala Abbasa Nilforushana, zamjenika komandanta za operacije Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), prepoznajući njihov doprinos odbrani Libana i podršci palestinskoj stvari protiv agresije.

Ministarstvo vanjskih poslova, pozivajući se na svoju historijsku podršku Libanu, pozvalo je međunarodnu zajednicu da preduzme značajne korake protiv hegemonije i agresije dominantnih sila, s ciljem zaštite integriteta regije i stabilnosti Libana.

„Islamska Republika Iran oduvijek je bila snažan i časni podržavalac Libana i očekuje se da će zaštititi cijeli region od rastuće opasnosti koju uzrokuju izraelski ekspanzionizam i bezakonje“, navodi se u saopštenju.

Zaključno, Teheran je potvrdio svoju posvećenost podršci Libanu protiv potencijalnih prijetnji i osiguravanju suvereniteta i sigurnosti nacije suočene s stalnim izazovima.