Nasrallahova duša i dalje inspiriše otpor: Šef Hezbollaha

Generalni sekretar Hezbollaha kaže da njegov prethodnik, Sayyed Hassan Nasrallah, i dalje inspiracija za libanski pokret otpora godinu dana nakon šehadeta u izraelskom atentatu.

Šejh Naim Qassem dao je ove komentare u subotu u govoru povodom prve godišnjice šehadeta Nasrallaha i Sayyeda Hashema Safieddina, koji je bio Nasrallahov zamjenik i kojeg je također ubio izraelski režim.

Qassem je pozdravio veliki odaziv ljudi na komemoraciji u glavnom gradu Libana, Bejrutu, i rekao da je Nasrallah širio vrstu otpora koja nije pripadala samo muslimanima, već i „kršćanima, sekularistima, svakom ljudskom biću na zemlji“.

„Tvoje tijelo je napustilo ovaj svijet, ali tvoja duša i dalje inspiriše - nekada vođa, sada vodič za vođe“, rekao je, prema izjavama koje je emitovao Hezbollahov TV kanal Al Manar.

Generalni sekretar Hezbollaha rekao je da je Nasrallah usadio ljubav prema Palestini u srca mnogih, dodajući da je njegovo vodstvo Hezbollaha označilo eru pobjeda za tu grupu.

Opisao je Safieddina kao velikog vođu koji je pokazao žrtvu i nepokolebljivu postojanost u svojoj borbi protiv izraelskog režima, rekavši da su on i Nasrallah zajedno "hodali pravednim putem" otpora.

Qassem je rekao da se Hezbollah operativno oporavio od šehadeta Nasrallaha i Safieddina i da obnavlja svoje obrambene kapacitete, dodajući da grupa ima široku društvenu podršku u Libanu i drugdje.

„Naši neprijatelji su očekivali naš slom, ali mi smo direktno izabrali novog generalnog sekretara, obnovili naše vodstvo s novim komandantima koji su zamijenili šehide i nastavili s borbom (protiv Izraela)“, rekao je.

Oružje Hezbollaha

Na drugim mjestima u svojim izjavama, Qassem je rekao da su izjave američkog izaslanika Toma Barraka o Hezbollahu i njegovom oružju razotkrile američko-izraelsku agendu slabljenja Libana i eliminacije njegovog otpora.

Rekao je da će se stav Hezbollaha o pitanju oružja usredotočiti na provedbu Taifskog sporazuma iz 1989. godine, koji poziva na neophodne mjere za oslobađanje cijele libanonske teritorije od izraelske okupacije.

Vođa Hezbollaha rekao je da će palestinski cilj ostati središnji cilj Hezbollaha, dodajući da će izraelski neprijatelj ostati glavna prijetnja grupi i cijelom Libanu.