Muslimanski učitelj otpušten u Belgiji zbog zabrinutosti oko "radikalizacije"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), opština Ranst u Belgiji otpustila je muslimanskog učitelja iz lokalne osnovne škole. Gradski zvaničnici su izrazili zabrinutost zbog "znakova radikalizacije".

Prema riječima članice gradskog vijeća Christel Engelen, nisu podnesene nikakve zvanične pritužbe ili izvještaji u kojima se tvrdi da je učitelj izražavao ekstremističke stavove u učionici. Međutim, naglasila je da opština nije željela preuzimati "nikakve rizike"!

Engeln nije dao daljnje detalje, ali je rekao da je odluka donesena kako bi se osiguralo da djeca ne budu izložena nikakvom radikalnom ili fundamentalističkom diskursu. Naglasio je da je rizik koji predstavlja učitelj procijenjen kao "značajan".

Član vijeća je objasnio da je proces revizije pokrenut nakon što su primljene „značajne indikacije“ da nastavnik možda ima radikalne tendencije.