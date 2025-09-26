Šri Lanka - rast novog islamskog finansijskog centra u Južnoj Aziji

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), islamski finansijski sektor u Šri Lanki doživljava značajan rast; ova zemlja je jedina nemuslimanska zemlja u Južnoj Aziji gdje banke i finansijske kompanije posluju u skladu sa islamskim šerijatom.

Iako je Al-Amanah Bank jedina islamska banka u Šri Lanki, većina tradicionalnih banaka i finansijskih kompanija u ovoj zemlji nudi islamske bankarske usluge putem instrumenata kao što su Mudaraba, Murabaha, Ijarah sa uslovom vlasništva i opunomoćenja.

Prema finansijskim stručnjacima, tržišni udio islamskih finansija u Šri Lanki stalno raste, pri čemu islamski prozori u nekim tradicionalnim finansijskim kompanijama čine više od 20% ukupnih poslovnih transakcija. Iako muslimani čine samo 10% stanovništva Šri Lanke od preko 22 miliona, njihovo pridržavanje islamskih učenja pomoglo je širenju popularnosti islamskih finansija u zemlji.



Šri Lanka: Novo središte islamskih finansija u Južnoj Aziji

Upravo je ta posvećenost navela tradicionalne banke i finansijske kompanije u Šri Lanki da uspostave islamske prozore, objasnio je Fazel Muhyiddin, operativni menadžer u Islamskom prozoru u LB Finance.

Rekao je da je organizovani proces započeo osnivanjem investicijske kompanije Al-Amanah 1997. godine, na inicijativu muslimanskih biznismena iz Šri Lanke i pod vodstvom pakistanskog pravnika šejha Muhammada Taqija Usmanija.

Vlada Šri Lanke je također utrla put islamskim finansijskim aktivnostima u zemlji nakon izmjene Člana 30 Ustava iz 1988. godine, koji se odnosio na banke i finansijske kompanije, a ovaj amandman je proveden 2005. godine.

Na osnovu ove pravne podrške, muslimanski klijenti u Šri Lanki su migrirali iz tradicionalnih banaka u kompaniju Al-Amanah; kompanija je 2011. godine unaprijeđena u prvu islamsku banku u Šri Lanki, a u njoj su učestvovali investitori poput Islamske razvojne banke Saudijske Arabije, Islamske banke Malezije i Arapske banke Bangladeša.

Muhyiddin je dodao: Nakon ovih dešavanja, sve banke i finansijske kompanije su kreirale islamske prozore kako bi zaštitile svoje muslimanske klijente, koji su se distancirali od tradicionalnih transakcija.

Stari korijeni, nove prilike

Mohammad Nafees, šef Odsjeka za islamske studije na Jugoistočnom univerzitetu Šri Lanke, pratio je korijene islamskih finansija u zemlji do 1980-ih, rekavši da iako je investicijska kompanija Al-Amanah osnovana 1997. godine, islamske finansijske usluge u Šri Lanki zapravo su započele 1980-ih osnivanjem Instituta za islamske usluge u gradu Ekurana.

On i Muhyiddin su također naglasili ulogu zekat institucija i tekaful udruženja, koja decenijama pružaju finansijske usluge pod upravom džamija.

Muhyiddin je smatrao da su mogućnosti za proširenje islamskih finansijskih usluga u urbanim i ruralnim područjima Šri Lanke velike, ukazujući na sve veću potražnju za mikrofinansiranjem. Nafees je rekao da ruralna ekonomija Šri Lanke zavisi od poljoprivrede i ribarstva. Proširenje mikrofinansiranja na poljoprivrednike i ribare može proširiti doseg islamskih finansija.

Izazovi koji predstoje

Nafees je objasnio: Tradicionalni finansijski sistem u Šri Lanki uživa poreske olakšice na isplaćene dividende, dok islamski finansijski sektor ne dobija takve olakšice na isplaćene dividende. Također, sektor plaća zekat svake godine, ali nije podložan poreskim olakšicama. Ovo pitanje zahtijeva jasno zakonodavstvo.

Naglašavajući da bi donošenje posebnog zakona za islamske finansije u Šri Lanki moglo riješiti mnoge probleme, Muhyiddin je također predložio da se u zemlji uspostavi centralno šerijatsko nadzorno tijelo koje bi kontrolisalo sve islamske šaltere u bankama i finansijskim kompanijama, jer razlike u metodologiji trenutnih šerijatskih odbora čine jedinstveni sistem neophodnim.

Također je rekao da neki klijenti u Šri Lanki, zbog svojih vjerskih korijena, islamske banke i šaltere smatraju dobrotvornim institucijama, što dovodi do nemarnosti u otplati dugova.

Jugoistočni univerzitet Šri Lanke nudi diplomu prvog stepena iz islamske ekonomije, a Institut bankara Šri Lanke također nudi diplomske kurseve u ovoj oblasti, rekao je Nafees.