Poruka Vođe Revolucije povodom Sedmice svete odbrane: Šehadet je nagrada za borbu; bilo da se radi o 8-godišnjoj odbrani ili 12-dnevnoj borbi

25 septembar 2025 - 21:44
News ID: 1731477
ABNA24: U poruci povodom Sedmice svete odbrane, Vrhovni vođa Islamske revolucije predstavio je šehadet kao nagradu za borbu i naglasio važnost tih žrtava u rastu nacija. Također se osvrnuo na sigurnost pobjede istine i potrebu pridržavanja vjerskih dužnosti.

Tekst ove poruke, koja je pročitana istovremeno sa ceremonijom uklanjanja prašine, prskanja parfema i posipanja cvijećem mezara šehida širom zemlje od strane Hojjatoleslama Mousavija Moghadama, predstavnika vrhovnog vođe u Fondaciji za šehide i pitanja veterana, na Šehidskom mezarju u Behesht Zahri, u Teheranu, glasi:

U ime Boga, Najmilostivijeg, Najmilostivijeg,

Ove godine, Sedmica svete odbrane dobila je novu dimenziju sa šehadetom grupe istaknutih ličnosti na putu islamskog otpora i hrabre omladine na raznim mjestima.

Šehadet je nagrada za trud, bilo da se radi o osmogodišnjoj odbrani, herojskoj dvanaestodnevnoj bici ili u Libanu, Gazi i Palestini. Narodi rastu kroz ove napore i sjaje kroz ove šehadete.

Važno je vjerovati u bBožansko obećanje o pobjedi istine i propadanju laži, te se pridržavati svoje dužnosti u podržavanju Božje vjere.

