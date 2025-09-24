Ministar obavještajnih službi: Iran je identificirao 189 izraelskih naučnih i vojnih stručnjaka

Prema riječima ministra obavještajnih službi Esmaeila Khatiba, dosijei uključuju puna imena, lične podatke, adrese i profesionalne veze 189 nuklearnih i vojnih stručnjaka povezanih s izraelskim projektima naoružanja.

Iranski ministar je rekao da se lista još uvijek proširuje dok iranski analitičari nastavljaju obrađivati ​​materijal.

Detalji su otkriveni u dokumentarcu pod nazivom "Paukova jazbina", emitiranom u srijedu navečer na iranskoj nacionalnoj televiziji.

Ministar je rekao da prezentacija opisuje kako je iranski obavještajni aparat došao do skrivenih informacija, uključujući popis istraživača, naučnika i viših menadžera projekata naoružanja, među kojima su američki i evropski naučnici uključeni u srodne programe.

Rekao je da su iranski obavještajni operativci izveli jednu od najsloženijih višeslojnih operacija, duboko prodrli u skrivene trezore režima i dobili njegove tajne informacije u nuklearnim, vojnim, obavještajnim i naučnim oblastima.

Khatib je rekao da blago također sadrži precizne informacije o osjetljivim vojnim i naučnim lokacijama dvostruke namjene.

„Osim toga, postoje dokumenti koji pokazuju službeni utjecaj izraelskih zvaničnika i američkih senatora na Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) i njihov prijem informacija o našem mirnodopskom nuklearnom programu.“

Ministar je rekao da su tokom 12-dnevnog sukoba u junu, neki od ovih objekata bili meta iranskih raketnih jedinica nakon što su njihove koordinate izvučene iz dokumenata.

Iranska obavještajna zajednica je dobila ogromnu količinu strateških i osjetljivih dokumenata vezanih za izraelski režim. Khatib je rekao da je otkrivanje samo dio prikupljenog materijala.

Međutim, rekao je ministar, čak je i ovo ograničeno objavljivanje okrenulo novu stranicu u historiji prikrivanja režima i njegovih pristalica, te je okončalo njegovu "nuklearnu dvosmislenost".

Rekao je da je znatan broj zaposlenih u nuklearnim institucijama režima, vojnih tijela, pa čak i običnih građana sarađivao s iranskim Ministarstvom obavještajnih službi u prikupljanju ove mase dokumenata i njihovom prebacivanju iz slojevitih sigurnosnih sistema režima u Iran.

„Postojala su dva glavna motiva za ovu saradnju: prvo, finansijski podsticaji i plaćanje; i drugo, duboka mržnja prema korumpiranom i kriminalnom premijeru režima, što je dovelo do osvete protiv njega.“

Ministar se obavezao da će objavljivati ​​daljnje detalje u fazama.

Prvobitno otkrivanje blaga dogodilo se početkom juna 2025. godine, kada je iranska nacionalna televizija izvijestila da je Teheran dobio „ogromnu količinu strateških i osjetljivih informacija i dokumenata“ od Izraela, uključujući dosijee vezane za njegova nuklearna postrojenja i odbrambene planove.

U to vrijeme, zvaničnici su to opisali kao „riznicu“ obavještajnih podataka, ali nisu objavili detalje.

Iranski zvaničnici kažu da je obavještajna operacija donijela milione stranica podataka o izraelskim prošlim i tekućim projektima naoružanja, programima nuklearne prerade i međunarodnoj saradnji.

U junu je Iran izveo više raketnih napada na osjetljive vojne i nuklearne lokacije režima, uključujući Weizmannov institut nauke u Rehovotu, jedno od vodećih izraelskih naučnih i istraživačkih središta.