„Teška izdaja diplomatije“: Iranski predsjednik osudio američko-izraelske napade i kritikovao nastojanja E3 da uvede sankcije

Iranski predsjednik je u srijedu rekao prisutnima na Generalnoj skupštini UN-a u New Yorku da je to bio „težak udarac“ međunarodnom povjerenju i regionalnom miru.

Predsjednik je rekao da napadi, koji su pogodili iranske gradove, domove i infrastrukturu dok su diplomatski pregovori još uvijek trajali, predstavljaju "tešku izdaju diplomatije i slabljenje napora za uspostavljanje mira i stabilnosti".

"Ono što vidite na ovim slikama ubistava i zločina je masakr djece i žena. To je crni zapis klanja koji je Izrael izvršio u našoj zemlji protiv našeg naroda, uključujući žene, djecu i mlade, pod imenom očuvanja mira i sigurnosti u regiji", rekao je, pokazujući slike žrtava.

Pezeshkian je naglasio otpornost Irana, rekavši da je zemlja "najstarija kontinuirana civilizacija na svijetu" koja je odoljela olujama historije.

"Uprkos najoštrijim, najdužim i najtežim ekonomskim sankcijama, psihološkom ratovanju, medijskim kampanjama i stalnim naporima da se siju podjele, iranski narod je, od prvog metka ispaljenog na njihovo tlo, stajao ujedinjen iza svojih hrabrih oružanih snaga i danas nastavlja da poštuje krv svojih mučenika", rekao je.

Predsjednik Pezeshkian kaže da je iranski narod stao iza oružanih snaga zemlje odmah nakon što je Izrael pokrenuo prve akte agresije protiv te zemlje.

Iranski predsjednik je rekao da su u napadima ubijeni komandanti, žene, djeca, naučnici i nacionalne elite, a istovremeno su oštećeni i objekti pod međunarodnim nadzorom. Rekao je da napadi predstavljaju „crni zapis zločina“ izvršenih pod izgovorom očuvanja regionalne sigurnosti.

„Ubistva državnih zvaničnika, sistematsko ciljanje novinara i ubijanje pojedinaca isključivo zbog njihovog znanja i stručnosti su flagrantna kršenja ljudskih prava i međunarodnog prava“, rekao je iranski predsjednik delegatima iz cijelog svijeta.

Izrael i Sjedinjene Američke Države prolili su krv hiljada nevinih ljudi u Gazi istim pristupom, rekao je.

Pezeshkian je optužio Washington i Tel Aviv da namjerno potkopavaju pregovore vojnom eskalacijom.

Predsjednik je izjavio da je temelj svih božanskih religija i ljudske savjesti zlatno pravilo: „Ne čini drugima ono što ne bi želio da se čini tebi.“

„Pogledajmo protekle dvije godine: svijet je svjedočio genocidu u Gazi; uništavanju domova i ponovljenim kršenjima suvereniteta i teritorijalnog integriteta u Libanu; uništavanju sirijske infrastrukture; napadima na narod Jemena; prisilnom izgladnjivanju mršave djece u naručju njihovih majki; prikrivenom napadu na suverenitet nacija, kršenju teritorijalnog integriteta država i otvorenom ciljanju nacionalnih lidera.“

„Biste li prihvatili takve stvari za sebe?“

Iranski predsjednik upozorio je da će se, ako se takva „opasna kršenja“ ne kontrolišu, proširiti svijetom.

Predsjednik je osudio ono što je nazvao „apsurdnim i zabludnim“ planom za „Veliki Izrael“, optužujući Izrael da provodi agresiju i aparthejd pod krinkom „mira kroz moć“.

„Danas, nakon skoro dvije godine genocida, masovnog izgladnjivanja, nastavka aparthejda unutar okupiranih teritorija i agresije na susjedne zemlje, apsurdni i sumanuti plan 'Velikog Izraela' se bestidno proglašava na najvišim nivoima ovog režima.“

Rekao je da takve politike predstavljaju „maltretiranje i prisilu - ne mir, a ne moć.“

Iranski predsjednik je iznio alternativnu viziju za Zapadnu Aziju, pozivajući na „snažnu regiju“ izgrađenu na kolektivnoj sigurnosti, kulturnoj raznolikosti, zajedničkom ulaganju u infrastrukturu i nauku, energetskoj sigurnosti, zaštiti okoliša i nepregovarajućim principima suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

„Ne tražimo mir silom, već moć mirom.“

Tokom svog govora na Generalnoj skupštini UN-a, predsjednik Pezeshkian je oštro kritikovao genocidne zločine Izraela u Gazi, Siriji, Libanu i Jemenu.

Također je ponovio dugogodišnju podršku Irana Zapadnoj Aziji bez oružja za masovno uništenje, optužujući države s nuklearnim oružjem za kršenje Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), dok istovremeno vrše pritisak na Iran "neosnovanim optužbama".

"Ali mi želimo naš moćni Iran, uz moćne susjede, u snažnoj regiji sa svijetlom budućnošću", rekao je Pezeshkian.

"Protivimo se mega projektima koji nameću genocid, uništenje i nestabilnost regiji i branimo zajedničku i optimističnu viziju: viziju koja garantuje kolektivnu sigurnost kroz istinske mehanizme odbrambene saradnje i zajedničkih odgovora na prijetnje... viziju koja ne traži 'mir kroz silu' već 'moć kroz mir'."

Predsjednik je rekao da u tako bogatoj regiji "nema mjesta za ubijanje i krvoproliće".

"Zato je moja zemlja dugi niz godina bila jedan od najvatrenijih pristalica stvaranja regije bez oružja za masovno uništenje."

"Pa ipak, oni koji sami posjeduju najveće nuklearne arsenale i koji, u očiglednom kršenju NPT-a, čine svoje oružje sve smrtonosnijim i destruktivnijim, godinama su naš narod podvrgavali pritisku neosnovanim optužbama", rekao je.

Okrećući se ka zastoju oko takozvanog mehanizma vraćanja nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, Pezeshkian je osudio tri evropske zemlje zbog pokušaja ponovnog uvođenja poništenih sankcija Vijeća sigurnosti UN-a protiv Teherana, nazivajući taj potez „nezakonitim“ i provedenim „po nalogu Sjedinjenih Država“.

„Prošle sedmice, tri evropske zemlje, nakon što nisu uspjele, kroz deceniju prekršenih obećanja, a kasnije i podržavajući vojnu agresiju, da dovedu ponosni narod Irana na koljena, po nalogu Sjedinjenih Država, pokušale su pritiskom, maltretiranjem, nametanjem i očiglednim zlostavljanjem vratiti poništene rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a protiv Irana“, rekao je.

Optužio je evropske sile da su napustile dobru volju, zaobišle ​​pravne obaveze i pogrešno predstavile iranske korektivne korake nakon povlačenja SAD-a iz nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.

„Lažno su se predstavili kao 'dobronamjerne strane' sporazuma i označili iskrene napore Irana kao 'nedovoljne'. Sve je to imalo za cilj uništiti upravo JCPOA koji su oni sami nekada nazivali najvećim dostignućem multilateralne diplomatije“, rekao je.

Predsjednik je rekao da potez, koji se suočio i s protivljenjem nekih članica Vijeća sigurnosti, nema međunarodnu legitimnost i da „neće biti pozdravljen od strane međunarodne zajednice“.

Ponovio je da Iran nikada nije težio nuklearnom oružju, pozivajući se na vjerski dekret vođe Islamske revolucije ajetullaha Seyyeda Alija Hamneija.

Pozivajući na novi pristup sigurnosti, pozvao je svjetske lidere da prihvate „izgradnju povjerenja, međusobno poštovanje i regionalnu konvergenciju“ umjesto sile.

„Pozivam sve da vježbaju slušanje jedni drugih umjesto da podižu glas; da preispitaju intelektualne temelje polarizacije i političkog nasilja koji danas pogađaju ne samo međunarodnu zajednicu već i stvaraju napetosti i previranja unutar društava; i da prihvate, kao zajedničku osnovu svih vjerovanja i kultura, princip nenametanja drugima onoga što ne bismo prihvatili za sebe.“

Iranski predsjednik je zaključio apelom za obnovu kredibiliteta međunarodnih institucija i stvaranje regionalnog sigurnosnog okvira u Zapadnoj Aziji.

„Obnovimo i ponovo izgradimo kredibilitet međunarodnih institucija i pravnih mehanizama te se obavežimo na uspostavljanje sistema regionalne sigurnosti i saradnje u Zapadnoj Aziji.“