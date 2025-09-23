Brazilski ministar vanjskih poslova u UN-u: Genocid u Gazi mora biti odlučno zaustavljen

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), tokom Međunarodne konferencije o mirnom rješavanju palestinskog pitanja, koja je održana u New Yorku na inicijativu Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, brazilski ministar vanjskih poslova Mauro Vieira jasno je i kritički osudio izraelske ratne zločine u Pojasu Gaze i pozvao međunarodnu zajednicu da poduzme praktične mjere protiv genocida.

Vieira je u svom govoru izjavio: "Kada se suočimo s vjerodostojnim optužbama za genocid, pozivanje na međunarodno pravo nije dovoljno; moramo ga odlučno primijeniti."

Ove izjave su date u vrijeme kada se brutalni napadi Izraela na civilno stanovništvo Gaze nastavljaju, a palestinska djeca, pod opsadom i teškom glađu, postala su žrtve nasilja i globalnog zanemarivanja.

Prema izvještajima, Brazil i Senegal su kopredsjedavali jednom od osam radnih grupa konferencije. Fokus aktivnosti ove grupe bio je na promociji poštovanja međunarodnog prava i nastojanju da se implementira rješenje o dvije države.

Brazilski ministar vanjskih poslova potom je predstavnicima više od 55 zemalja i međunarodnih institucija, uključujući Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i Arapsku ligu, predstavio pet ključnih prijedloga za okončanje palestinske krize.

Ovi prijedlozi uključuju:

- Priznavanje Države Palestine i njen prijem u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija

- Pravno razlikovanje između Izraela i okupiranih palestinskih teritorija

- Protivljenje aneksiji i širenju ilegalnih naselja

- Garantovanje zaštite humanitarnih radnika

- Uvođenje sankcija protiv nasilnih doseljenika i pravnih protumjera za sprječavanje kršenja prava

Na istoj konferenciji, generalni sekretar UN-a António Guterres također je osudio korištenje gladi kao ratnog oružja.

„Sukobi i dalje uzrokuju glad – od Gaze do Sudana i šire. Glad pogoršava nestabilnost i potkopava mir. Nikada ne možemo prihvatiti da se glad koristi kao ratno oružje.“