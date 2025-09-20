Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost (SNSC) kaže da će Iran obustaviti saradnju s IAEA nakon ponovnog uvođenja sankcija

U saopštenju u subotu, najviše iransko sigurnosno tijelo osudilo je "nepromišljene" poteze Velike Britanije, Francuske i Njemačke - poznate kao E3 - u vezi s mirnodopskim nuklearnim programom Islamske Republike.

U petak, Vijeće sigurnosti, koje broji 15 članova, nije usvojilo rezoluciju koja bi spriječila ponovno uvođenje sankcija UN-a Iranu nakon što je E3 aktivirao mehanizam "snapbacka", optužujući Teheran da se ne pridržava sporazuma iz 2015. godine, formalno nazvanog Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA).

Iran je odbacio nelegitiman potez evropske trojke, ističući da su se Sjedinjene Države već povukle iz sporazuma i optužujući evropski trio da su pristali na ilegalne sankcije umjesto da poštuju vlastite obaveze.

Na subotnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Masoud Pezeshkian, SNSC se bavio najnovijom situacijom u regiji i avanturizmom izraelskog režima, navodi se u saopštenju.

"Uprkos saradnji [iranskog] Ministarstva vanjskih poslova s ​​Agencijom i prijedlozima predstavljenim za rješavanje [nuklearnog] pitanja, postupci evropskih zemalja efektivno su obustavili put saradnje s Agencijom", naglasio je SNSC.

Prema saopštenju, iransko vrhovno sigurnosno tijelo zadužilo je Ministarstvo vanjskih poslova da nastavi konsultacije u okviru odluka SNSC-a kako bi se zaštitili nacionalni interesi.

Dodaje se da će se iranska vanjska politika u trenutnim okolnostima zasnivati ​​na saradnji radi uspostavljanja mira i stabilnosti u regiji.

Ranije u subotu, Pezeshkian je rekao da Teheran može savladati svako ponovno uvođenje sankcija i da se nikada neće popustiti pretjeranim zahtjevima.

„Trebali bismo vjerovati da možemo savladati prepreke i da nam zlobnici ove teritorije ne mogu blokirati put“, dodao je predsjednik.

SNSC je formalno zadužen za nadzor saradnje s IAEA u julu, nakon niza ilegalnih i ničim izazvanih izraelskih i američkih napada na iranska nuklearna postrojenja.

Do promjene je došlo nakon što je iranski parlament 2. jula usvojio zakon kojim se zahtijeva da sve zahtjeve za inspekciju IAEA pregleda i odobri SNSC.