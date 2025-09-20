Masovni protesti u Valenciji, Španiji, protiv ulaska broda koji prevozi oružje u Izrael

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), brod "Nysted Maersk", koji pripada danskoj kompaniji Maersk, ušao je u luku Valencia u četvrtak i ostat će u luci manje od jednog dana. Brod prevozi dijelove za borbene avione F-35 koje izraelska vojska koristi u bombardovanju Pojasa Gaze. Očekuje se da će teret biti istovaren u luci Haifa u Izraelu.

Članovi kampanje "Kraj trgovine oružjem s Izraelom" i Mreže solidarnosti s Palestinom podnijeli su tužbu Španskom nacionalnom sudu, zahtijevajući zapljenu i inspekciju broda. Upozoravaju da će bez trenutnog sveobuhvatnog embarga na oružje Izraelu, slični brodovi nastaviti koristiti španske luke za snabdijevanje vojnom opremom.

Aktivisti su podsjetili da je Nysted Maersk prethodno najmanje dva puta prevozio vojni teret u Izrael i da je uvršten na listu od 36 brodova globalne kampanje "Nema luke za genocid". Pozvali su vladu i civilno društvo da razotkriju ulogu luka u ovom lancu saradnje s ratnim zločinima i spriječe njegov nastavak.

Tokom protesta, učesnici su skandirali slogane protiv izraelskih zločina u Gazi i, naglašavajući odgovornost vlade i sindikata, pozivali na prestanak aktivnosti brodova koji prevoze oružje i na zaštitu ljudskih prava. Aktivisti su također objavili da su neki lučki radnici podnijeli profesionalni prigovor savjesti i odbijaju saradnju s brodovima koji prevoze oružje.

Skup i pravna akcija još su jednom pokazali da civilni i aktivistički pritisak može osporiti izraelske vojne rute snabdijevanja i skrenuti pažnju javnosti na zločine protiv palestinskog naroda.